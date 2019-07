「小狼狗」張基龍攻到炸裂！《WWW》三CP你站哪一對？

文/溏。tang

久違的再次被網友瘋狂安利!《請輸入檢索詞WWW》是一部光看簡介:「此劇以入口網站業界的激烈競爭為背景,講述沒有選擇成為妻子或母親的當今女性的真實生活和成功故事。」會冷笑誰要看啊的一部劇!

罷特!我現在臉很腫的來介紹他,雖然我個人覺得裡面的三個女主角不是本部長、就是部長,到底哪裡「真實生活」?啊不過要看魯蛇看看痣己就好,這種小事就不要計較惹~

再說這部戲的三對感情線都超級言小!!!

年上女強人姊姊 VS 年下勾勾迪小狼狗

正義感爆棚俠女 VS 不染俗塵溫柔男

遊戲人間富家女 VS 先婚後愛大總裁

大概4年紀到了(掐山根),我最近有點迷姐姐和小狼狗這種設定!!!而且這隻狼狗還很攻!!!!我意志軟弱我覺得可以!

女主角裴朵美是業界第一入口網站Unicon的本部長,我覺得這個角色有點「程又青」的感覺,工作能力強大幹練,卻因為公司「操作關鍵字控制輿論」事件,被公司丟出去頂缸,不滿之下憤而跳槽到競爭公司Barro,立誓要幹翻前公司(是說韓國不用簽競業條款嗎??還是超級高層的跳槽欸)!

啊不過這種心態我懂,離職後看到前公司的股價跳樓,或是前同事還水深火熱我就安心惹(真的很壞)~

因為被炒魷魚太美送的裴朵美跑去打電動,意外和男主角朴模建一夜情了。

看到這個我有瞬間喔喔喔喔!!!天啊~現在終於要突破7集魔咒,一上來就開車了這麼刺激嗎!!直接超越《浪漫醫生金師傅》的第一集「前輩我想跟你睡」!!!大家都成年人了我覺得可以!

欸靠殊不知後面全部給我走純愛路線,還在那邊我喜歡你,但我不能接受你;我喜歡你,但我不想結婚;你不要再來動搖我惹,但是你不准走!每次朵美的門一鬆動,立刻就有新事件把門踹上關死,讓我一度不耐煩。

還好朴模建秉持著「朵美虐我千百遍,我待朵美如初戀」的精神死纏爛打,我個人覺得朴模建八成是個抖M,不然一夜情就執著成這樣,還有奉勸大家,那是因為人家帥,不然朵美早就申請保護令或是按鈴提告了好嗎!

雖然我個人沒有GET到朴模建帥點,但是這小狼狗真的攻到炸裂,兩人相處有棋逢對手的感覺,難相處如我覺得很OK!!

女二車賢大家想必不陌生,就是《愛上變身情人》裡面男主角的傲嬌妹妹啊!一開始會感覺跟上一部的戲路有點像,但後面發現車賢真的很促咪!

會把性擾犯打到他媽都不認的他、正義感爆棚!也會因為鄉土劇《岳母為何那樣》的芭樂劇情心情起伏,因為在業界當了萬年老二,所以對朵美的行事作風很不爽,朵美空降成她的主管後還一度崩潰,但後面為了幫朵美討公道還是兩肋插刀(插別人刀)~

這一段莫名有種《孤單又燦爛的神-鬼怪》死鬼CP即視感XD

車賢誤以為在拍攝芭樂劇《岳母為何那樣》的男主角是小偷而打傷,然後在療傷期間墜入愛河(預計應該是這樣)。

女三宋佳京,朵美的公司前輩、車賢的學校學姐。出身豪門卻在家裡破產後商業聯姻,不得不成為婆家的旗子幫婆家的勢力做一些關鍵字上控制,為此讓朵美非常難過,當年一起打拼的像是燈塔一樣的前輩變了。

商業聯姻的部分略狗血,非常言小的是先婚後愛,雖然宋佳京本人在外尋歡作樂、丈夫也不少緋聞,但其實丈夫很喜歡宋佳京。

整部戲的主題操作關鍵字的部分蠻有趣的,我以前也說過,我個人很喜歡探討職業或是職業性很強的劇,像是韓劇《未生》、日劇《重版出來!》、《FIRST CLASS》、《美女與男子》。

因為台灣大部份是使用google,所以感覺沒那麼明顯,但其實有在關注韓圈應該都知道,NAVER(韓國第一大入口網站)其實刪過不少新聞,更不用說微博的熱搜是你有錢你就是大爺,要上熱搜或撤熱搜都可以!

最近甚至還出了用熱搜battle的情況呢(菸)~

朵美跳槽的新公司Barro,我覺得很google風格,有興趣的可以去看看電影《實習大叔》(結果最後變成《實習大叔》安麗文??)

這部戲有幾顆的鏡頭拍起來顏色非常漂亮,很有夢幻感,導演很喜歡這種前景有遮擋物的取景方式,好處是隨便截圖看起來就很有設計感,很適合做海報!

職場和感情線的比例算抓得蠻好,雖然男女主有一度讓我不耐煩,但整體來說是我這一檔很推薦的劇!

