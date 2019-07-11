「小狼狗」張基龍攻到炸裂！《WWW》三CP你站哪一對？

文／溏。tang

久違的再次被網友瘋狂安利！《請輸入檢索詞WWW》是一部光看簡介：「此劇以入口網站業界的激烈競爭為背景，講述沒有選擇成為妻子或母親的當今女性的真實生活和成功故事。」會冷笑誰要看啊的一部劇！

罷特！我現在臉很腫的來介紹他，雖然我個人覺得裡面的三個女主角不是本部長、就是部長，到底哪裡「真實生活」？啊不過要看魯蛇看看痣己就好，這種小事就不要計較惹～

請繼續往下閱讀...

再說這部戲的三對感情線都超級言小！！！

年上女強人姊姊 VS 年下勾勾迪小狼狗

正義感爆棚俠女 VS 不染俗塵溫柔男

遊戲人間富家女 VS 先婚後愛大總裁

大概4年紀到了（掐山根），我最近有點迷姐姐和小狼狗這種設定！！！而且這隻狼狗還很攻！！！！我意志軟弱我覺得可以！

女主角裴朵美是業界第一入口網站Unicon的本部長，我覺得這個角色有點「程又青」的感覺，工作能力強大幹練，卻因為公司「操作關鍵字控制輿論」事件，被公司丟出去頂缸，不滿之下憤而跳槽到競爭公司Barro，立誓要幹翻前公司（是說韓國不用簽競業條款嗎？？還是超級高層的跳槽欸）！

啊不過這種心態我懂，離職後看到前公司的股價跳樓，或是前同事還水深火熱我就安心惹（真的很壞）～

因為被炒魷魚太美送的裴朵美跑去打電動，意外和男主角朴模建一夜情了。

看到這個我有瞬間喔喔喔喔！！！天啊～現在終於要突破7集魔咒，一上來就開車了這麼刺激嗎！！直接超越《浪漫醫生金師傅》的第一集「前輩我想跟你睡」！！！大家都成年人了我覺得可以！

欸靠殊不知後面全部給我走純愛路線，還在那邊我喜歡你，但我不能接受你；我喜歡你，但我不想結婚；你不要再來動搖我惹，但是你不准走！每次朵美的門一鬆動，立刻就有新事件把門踹上關死，讓我一度不耐煩。

還好朴模建秉持著「朵美虐我千百遍，我待朵美如初戀」的精神死纏爛打，我個人覺得朴模建八成是個抖M，不然一夜情就執著成這樣，還有奉勸大家，那是因為人家帥，不然朵美早就申請保護令或是按鈴提告了好嗎！

雖然我個人沒有GET到朴模建帥點，但是這小狼狗真的攻到炸裂，兩人相處有棋逢對手的感覺，難相處如我覺得很OK！！

女二車賢大家想必不陌生，就是《愛上變身情人》裡面男主角的傲嬌妹妹啊！一開始會感覺跟上一部的戲路有點像，但後面發現車賢真的很促咪！

會把性擾犯打到他媽都不認的他、正義感爆棚！也會因為鄉土劇《岳母為何那樣》的芭樂劇情心情起伏，因為在業界當了萬年老二，所以對朵美的行事作風很不爽，朵美空降成她的主管後還一度崩潰，但後面為了幫朵美討公道還是兩肋插刀（插別人刀）～

這一段莫名有種《孤單又燦爛的神－鬼怪》死鬼CP即視感XD

車賢誤以為在拍攝芭樂劇《岳母為何那樣》的男主角是小偷而打傷，然後在療傷期間墜入愛河（預計應該是這樣）。

女三宋佳京，朵美的公司前輩、車賢的學校學姐。出身豪門卻在家裡破產後商業聯姻，不得不成為婆家的旗子幫婆家的勢力做一些關鍵字上控制，為此讓朵美非常難過，當年一起打拼的像是燈塔一樣的前輩變了。

商業聯姻的部分略狗血，非常言小的是先婚後愛，雖然宋佳京本人在外尋歡作樂、丈夫也不少緋聞，但其實丈夫很喜歡宋佳京。

整部戲的主題操作關鍵字的部分蠻有趣的，我以前也說過，我個人很喜歡探討職業或是職業性很強的劇，像是韓劇《未生》、日劇《重版出來！》、《FIRST CLASS》、《美女與男子》。

因為台灣大部份是使用google，所以感覺沒那麼明顯，但其實有在關注韓圈應該都知道，NAVER（韓國第一大入口網站）其實刪過不少新聞，更不用說微博的熱搜是你有錢你就是大爺，要上熱搜或撤熱搜都可以！

最近甚至還出了用熱搜battle的情況呢（菸）～

朵美跳槽的新公司Barro，我覺得很google風格，有興趣的可以去看看電影《實習大叔》（結果最後變成《實習大叔》安麗文？？）

這部戲有幾顆的鏡頭拍起來顏色非常漂亮，很有夢幻感，導演很喜歡這種前景有遮擋物的取景方式，好處是隨便截圖看起來就很有設計感，很適合做海報！

職場和感情線的比例算抓得蠻好，雖然男女主有一度讓我不耐煩，但整體來說是我這一檔很推薦的劇！

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站，或由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。看更多請至粉絲團【溏。tang】►看更多溏。tang專欄文章