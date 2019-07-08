重返「第一次舞台」　金曲新人ØZI嗨翻夏日女神盛典

記者許逸群／台北報導

MeMe直播7日舉辦的「夏日女神盛典」完美落幕，超過百位主播齊聚現場，同時在線人數更高達萬名粉絲，除了首度現場開播由藝人阿達與藍帶主廚Fred共同打造的《呵Bar》節目，也邀請到榮獲今年金曲新人獎的ØZI（陳奕凡）與百大DJ Cookie等知名歌手演出，現場氣氛嗨到最高點。

▲最佳新人獎的歌手ØZI嗨翻全場。（圖／MeMe直播提供）

剛拿下金曲30最佳新人獎的歌手ØZI，帶來《B.O.》與《天堂》等經典饒舌歌曲，這也是他獲獎後的公開演出。在獻唱完熱情地與粉絲揮手後，ØZI回想起成名前第一次演出的地方也在這裡，感性蒂表示：「重回這個舞台的感覺真好！」

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擁有甜美嗓音的主播米利亞，身穿一襲性感的黃色長禮服登台，獻唱新發行的單曲《蛻變》，引起台下聽眾們熱烈的歡呼聲。衝榜倒數期間，更邀請楊楊、采韻、阿金與真真等知名主播們表演，讓好歌聲不被埋沒。

▲《呵Bar》由阿達與Fred主持（圖／MeMe直播提供）

首度現場開播的《呵Bar》節目，在阿達與Fred的共同打造下，開啟第二季料理大食戰，由安妮與鮪魚帶領Luxy Girls的團員們PK，烹調出霸王龍蝦三明治、鮪魚沙拉等美味佳餚，並邀請來賓們品嚐，隨即由Luxy Girls以勁歌熱舞火辣登場，正式為夏日派對拉開序幕。