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快訊／孫盛希半夜哭腫眼！　哽咽宣布「分手7年男友」

記者關韶文／台北報導

女歌手孫盛希宣布分手7年男友！孫盛希3月分手男友，但是礙於兩人還是好友，沒有向媒體宣佈，每次被問到入圍金曲獎心情，孫盛希總是微笑帶過，8日孫盛希和媒體碰面，前一天哭到半夜，哽咽認了和男友已經分手4個月。

▲▼孫盛希。（圖／滾石提供）

▲孫盛希金曲和媒體見面。（圖／滾石提供）

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孫盛希和7年高爾夫球男友聚少離多，最終因個性不合導致分手，孫盛希形容，「就如同我新專輯裡面的一首歌《自然凋謝》，雖然我們兩個在一起七年，一直有很適合的感覺，但又想說真的要走到結婚嗎？好像又有一點不適合。」過去孫盛希曾經很想婚，在熱戀期3-4年時感覺最強烈，2017年底曾經歷一個月分手後復合，如今兩人和平分手，退回朋友。

▲第30屆⾦曲獎年度專輯獎,希遊記,孫盛希領獎。（圖／攝影中心攝）

▲▼孫盛希認了分手7年男友。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆⾦曲獎年度專輯獎,希遊記,孫盛希領獎。（圖／攝影中心攝）

孫盛希坦言，自己不喜歡說謊，過去被問到時，總是不能坦然面對，尤其金曲獎入圍接受訪問的那段日子，「因為我還是滿希望，工作上可以把自己擺在前面，有一部分是我沒有早一點講，其實有點難受，想要確定了再講，但是我也滿想讓觀眾聽到我團隊的付出，不是私人的東西。」

兩人雖然分手狀態，但目前還是朋友，孫盛希在金曲獎上穿上爆乳裝，前男友也有傳訊打氣，「剛分手的時候，真的是全台北都是我們的回憶，所以覺得那時候好難受。」孫盛希手機照片全都沒刪，「少了他，等於在台北沒家人了，還好還有姑姑。」

拿下金曲獎肯定，最想分享的人卻不在身旁，孫盛希表示，「分手一個月的時候，我覺得好像可以更專心在工作，接近入圍金曲獎的時候，我會覺得他的位置很重要，我心裡面有一部分是空的，我入圍了、得獎了，但我最想分享的人，不在我身旁。」

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