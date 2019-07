S2O直擊／水柱噴到3層樓！全場濕身一起喊：Yellow Mother Fxxking Claw

記者洪文/台北報導

荷蘭Trap電音天團Yellow Claw來台,7日在台北市大佳河濱公園,擔任S2O Taiwan潑水音樂節壓軸表演DJ。最後一場表演,主辦單位似乎卯足全力噴水,水柱一度噴到3層樓高,即使台下觀眾全身濕透,也不忘跟著DJ一起喊著招牌歌詞「Yellow Mother Fucking Claw」,全場HIGH爆。

▲▼Yellow Claw擔任S2O Taiwan潑水電音節壓軸DJ。(圖/記者李毓康攝,以下同)



Yellow Claw以《Give It To Me》開場,現場播放Youtube破億神曲《Till It Hurts》、《Shotgun》,還有他們與Galantis合作的新歌《We Can Get High》,每當歌詞出現「Yellow Mother Fucking Claw」,全場濕身一起喊,HIGH到爆炸。他們最後以《Kill This Love》作為壓軸曲,伴隨長達1分鐘的煙火施放在空中,讓粉絲都喊著捨不得離開。

事實上,Yellow Claw現場表演功力強,非常擅長帶動觀眾情緒,音樂曲風多元,包括Hardstyle、Moombahton、HipHop以及Trap等,擁有大批死忠粉絲。他們最為人熟知的招牌特色,就是歌詞經常出現「Yellow Mother Fucking Claw」,表演時帶動台下觀眾一起吶喊,成為粉絲必須朝聖的一種「儀式」。

S2O來自泰國,融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素,短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一,今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬,將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節,兩日吸引上萬名觀眾前來朝聖,體驗濕身又失聲的快感。