S2O直擊／水柱噴到3層樓！全場濕身一起喊：Yellow Mother Fxxking Claw

記者洪文／台北報導

荷蘭Trap電音天團Yellow Claw來台，7日在台北市大佳河濱公園，擔任S2O Taiwan潑水音樂節壓軸表演DJ。最後一場表演，主辦單位似乎卯足全力噴水，水柱一度噴到3層樓高，即使台下觀眾全身濕透，也不忘跟著DJ一起喊著招牌歌詞「Yellow Mother Fucking Claw」，全場HIGH爆。

▲▼Yellow Claw擔任S2O Taiwan潑水電音節壓軸DJ。（圖／記者李毓康攝，以下同）



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Yellow Claw以《Give It To Me》開場，現場播放Youtube破億神曲《Till It Hurts》、《Shotgun》，還有他們與Galantis合作的新歌《We Can Get High》，每當歌詞出現「Yellow Mother Fucking Claw」，全場濕身一起喊，HIGH到爆炸。他們最後以《Kill This Love》作為壓軸曲，伴隨長達1分鐘的煙火施放在空中，讓粉絲都喊著捨不得離開。

事實上，Yellow Claw現場表演功力強，非常擅長帶動觀眾情緒，音樂曲風多元，包括Hardstyle、Moombahton、HipHop以及Trap等，擁有大批死忠粉絲。他們最為人熟知的招牌特色，就是歌詞經常出現「Yellow Mother Fucking Claw」，表演時帶動台下觀眾一起吶喊，成為粉絲必須朝聖的一種「儀式」。

S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，兩日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。