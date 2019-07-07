吳青峰壓軸「狂唱10首經典」　放送新歌《巴別塔慶典》

記者關韶文／台北報導

高雄啤酒音樂節最終日登場，吳青峰擔任演唱會壓軸，特別首唱新歌《巴別塔慶典》，而他一口氣也唱了10首經典歌曲，誠意十足，而今晚啤酒音樂節演出，也是他參加歌唱節目《歌手2019》以來，睽違近一年的公開演出，吸引超過萬人共度本屆啤酒音樂節最後一晚。

一連三日的啤酒節，第三日演出歌手包括：孫盛希、康康、F.I.R.飛兒樂團、動力火車、吳青峰。擔任壓軸表演嘉賓的吳青峰，原訂45分鐘內容，直接加碼唱滿近一小時，更首唱新歌《巴別塔慶典》讓南台灣粉絲搶先聽，此曲上週五全面數位上架，昨已登排行榜冠軍。

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▲吳青峰現身高雄啤酒節。（圖／環球提供）

今下午他心情大好，忙著彩排仍不忘發臉書對粉絲喊聲，讓粉絲十分期待。同時，人在高雄的吳青峰，也關心的台北「巴別塔慶典概念展」，因為人潮眾多，原訂5天結束的展覽，將延至7月9日。

吳青峰對高雄的好天氣及高雄樂迷熱情印象深刻，而今晚啤酒音樂節演出，也是他參加歌唱節目《歌手2019》以來，睽違近3年的公開演出，吸引超過萬人共度，再次回到高雄開唱的吳青峰表示：「以前高雄跨年都在夢時代，對這個地方很懷念」首唱新歌《巴別塔慶典》，吳青峰也說：「感覺很刺激！」



