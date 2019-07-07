CoCo、鄧紫棋「實力派女神合作」　2年前就成了私下姐妹！

記者關韶文／台北報導

「永遠的天后」CoCo李玟剛結束小巨蛋演出，當中演唱會的《斷了》更是討論度爆表，這首氣勢磅礡的搖滾情歌是由鐵肺歌后G.E.M.鄧紫棋為CoCo量身打造的新歌，盪氣迴腸的旋律藉由CoCo充滿真摯情感的實力歌喉詮釋，把歌詞中分手心碎心境展露無遺，也讓許多歌迷在現場聽完後餘音繞樑，無論旋律歌詞都非常洗腦，更稱讚這首歌堪稱是跨時代的兩位天后的｢神仙合作」。

這首《斷了》是鄧紫棋特別寫給CoCo當作是｢生日禮物」的情歌，原來自兩年前在CoCo《18》上海演唱會上邀請鄧紫棋擔任嘉賓同台後，兩人就成了好友，除了保持聯繫更時常相互打氣，而非常欣賞鄧紫棋創作能力的CoCo也趁機向她邀歌。

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▲▼鄧紫棋為李玟量身打造新歌。（圖／ 理響音樂提供）

今年鄧紫棋特別友情跨刀寫了這首好聽的《斷了》送給CoCo，讓在生日前前夕收到歌的CoCo開心直呼：｢這是今年收到最棒的生日禮物！」CoCo表示：｢鄧紫棋是我非常欣賞的歌手，從她在香港一出道的時候就有特別注意，真是好久都沒聽到的好聲音！」毫不掩飾對鄧紫棋的喜愛的CoCo，無論台上或私底下都喊可愛的鄧紫棋「妹妹」，不吝稱讚說：｢鄧紫棋唱歌超厲害，連飆高音臉都能夠保持這麼漂亮！」

由於許多歌迷聽完後都紛紛敲碗期待能看到MV，讓CoCo與公司團隊決定籌拍滿足歌迷的心願，並希望參考歌迷的故事做為MV的內容。為此CoCo特別在IG發文，徵求歌迷「斷了」一段感情時，做過什麼瘋狂的事情？期待以真實的故事傳達出歌曲中的豐沛的情感！