王源神隱1個半月…終於現身回老家！　粉絲一看超心疼：瘦了

記者李湘文／綜合報導

「TFBOYS」成員王源5月被拍到在餐廳抽菸，事後公開懺悔：「很抱歉我做了一個錯誤的示範。」由於在室內吸菸屬於違法行為，他除了出面接受調查，也表示願意接受懲罰，之後長達1個半月幾乎都沒再公開露面，直到今天（6日）才終於在機場被拍到照片，疑似瘦了一些，令粉絲大呼心疼。

▲王源在吸菸事件發生後就鮮少露面。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

抽菸風波爆發後，王源除了6月曾參與一次央視慰問活動之外，便沒有其它公開露面的行程，自己和工作室的微博也鮮少更新，只有偶爾分享新的廣告、音樂作品，或是打打桌球、羽毛球，可說是過得十分低調。

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▲王源工作室PO出他打球照片。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

▲王源久違現身，回老家休息。（圖／翻攝自微博／RoyBoyCool1108）

不過，王源在6日這天終於被捕捉到身影，從北京搭飛機到老家重慶，似乎是終於久違地回家休息。他穿著鮮豔的紅綠米3色長袖上衣，搭配淺色牛仔褲和鴨舌帽，雖然用黑色口罩遮住大半張臉，但畢竟久違現身，仍令不少粉絲激動又心疼「好想你」、「終於看到近況了」、「怎麼那麼瘦」、「又瘦了，回家多吃點」。

▲王源1個多月沒有公開現身，如今被粉絲發現似乎瘦了。（圖／CFP）

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