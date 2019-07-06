S2O／Rave Radio高舉國旗！「全場濕成一片」合唱《男兒當自強》

記者洪文／台北報導

S2O Taiwan潑水音樂節6日在台北市大佳河濱公園登場，「澳洲電音雙人組」Rave Radio在下午登台表演，期間放起《男兒當自強》的Remix版本，放到一半突然跳上DJ台，高舉著中華民國國旗，而台下觀眾全身濕透跟著一起高舉國旗，現場HIGH到爆炸。

▲Rave Radio播到一半跳上DJ台高舉國旗。（圖／記者林敬旻攝）



除了創作曲之外，Rave Radio現場放送包括皇后合唱團《We Will Rock You》、Alan Walker《Faded》、Armin《Blah Blah Blah》以及Avicii《Level》等歌。他們在《男兒當自強》高舉中華民國國旗，最後一首歌又向台下粉絲說：「謝謝台灣！我愛你台灣！」帶給台下粉絲難忘的下午。

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▲Rave Radio播到一半跳上DJ台高舉國旗。（圖／記者林敬旻攝）



S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，首日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。

▲S2O Taiwan潑水電音節，民眾濕身聽音樂狂歡。（圖／記者林敬旻攝）

