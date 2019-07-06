60歲施孝榮是師大校友！　生日回校開唱曝「大叔團」驚喜　　

記者盧薇淩／台北報導

歌手施孝榮6日歡慶60歲生日，他特別回到自己母校，舉辦生日音樂會與大家一同歡慶。性情中人的他，一上台開場演唱後，隨即感性提到，這個舞台是開啟自己歌手音樂路的啟蒙，40年前就是在這裡被發掘，他微笑說：「當年，一群金韻獎的歌手到師大演唱，我那時大一就代表學校首度上台，之後我也去參加第三屆金韻獎的比賽就獲得優勝，這應該就是大家說的是天意阿～」充滿得意的笑容，讓大家鼓掌歡呼。

▲施孝榮60歲生日音樂會 。（圖／上行詩工作室）

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整場演出的節目內容讓人感覺備感溫馨，施孝榮也多了幾分感性，他感謝所有粉絲們一路以來始終支持著他與民歌，今天一定會唱好唱滿，讓大家也帶著滿滿的感動回家，「我還會繼續唱下去，畢竟我還年輕嘛～才剛開始，再唱個40年，大家記得再一起回來這裡唷！」依然幽默的施孝榮，讓整場演出充滿歡樂與淚水，與一起跟大家共度美好的生日會。



每年都親自擔任「民歌高峰會」製作人的施孝榮表示，今天是回歸最單純的演出，所以沒有聲光，沒有絢爛的舞台，沒有大樂團伴奏，走的是跟時下市場完全的不同的路線，施孝榮說：「我要的就是一個，真！」當演出中後段時，施孝榮突然驚喜宣布大彩蛋，「近年的民歌高峰會中，大家都很喜歡『大叔團』的組合演出，所以我、王瑞瑜、李明德、殷正洋討論後，將在11/23合體舉辦uncle encore演唱會」。

▲施孝榮先預告今年會有大叔團演出。（圖／上行詩工作室）

至於會不會再有讓人驚呼的節目安排，施孝榮幽默說：「拜託~那肯定要有，畢竟都rap跟跳舞過了，還有什麼難得倒我們，可能就雜耍跳火圈吧！我們可是不老男神呢！」說完讓現場民眾笑翻。而音樂會現場也來了多位圈內藝人好友力挺觀賞，王海玲及于台煙更在彩排時從後台現身送上蛋糕演唱生日歌慶祝，也讓大家看到施孝榮的好人緣。