記者鄭又菡/綜合報導

天后王菲的大女兒竇靖童5日在個人微博曬出了一系列近照,只見她在眼睛周圍塗抹黑色眼妝,與當年王菲的經典造型同出一轍,照片一出後立刻引發網友熱議,評價相當兩極。

▲竇靖童挑戰王菲當年造型。(圖/翻攝自微博/Leah童Dou)

竇靖童承襲了媽媽王菲的好歌喉,不僅以電影《七月與安生》的主題曲,入圍第53屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎外,還在典禮上演唱主題曲《(it's not a crime) it's just what we do》,穩健的台風連台下的主持人陶晶瑩都有感而發說,「沒想到如今看到竇靖童已經長這麼大了,有點不可思議。」

▲▼竇靖童挑戰王菲經典造型。(圖/翻攝自微博/Leah童Dou)

有網友直接大酸:「挖煤回來了」、「又是一個漢堡神偷」、「青出於藍而被藍打敗!」但也有不少網友則表示支持:「童童好酷」、「真一個模子刻出來」、「眼神太像王菲了吧」、「什麼樣子都喜歡你。」

▲▼竇靖童挑戰王菲經典造型,網友反應兩極。(圖/翻攝自微博/Leah童Dou、FashionWear)