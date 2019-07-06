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SpeXial「半解散狀態」　明杰認了：合約到期會再規劃！

記者關韶文／台北報導

明杰舉辦「音為有你」首場音樂會，開始前場外聚集不少粉絲，而明杰為了這場演出籌備多時，利用每個拍戲空檔練歌，甚至生日會前兩天都到天亮才睡。不過被問到和可米合約問題，明杰則沒多做回應，僅表示確實快要到期了。

▲▼「音為有你」明杰音樂會 明杰。（圖／記者張一中攝）

▲▼明杰舉辦個人音樂會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼「音為有你」明杰音樂會 明杰。（圖／記者張一中攝）

明杰以團體SpeXial出道，過去曾發行過多張專輯、參與戲劇演出，正當外界以為他們紅時，卻爆出團員收入不穩，每個月賺不到2萬元。日後，人氣團員晨翔、以綸、宏正等人陸續離開公司，SpeXial則被迫形成「半解散局面」。

▲▼「音為有你」明杰音樂會 明杰。（圖／記者張一中攝）

▲▼明杰坦言，和公司合約即將到期。（圖／記者張一中攝）

▲▼「音為有你」明杰音樂會 明杰。（圖／記者張一中攝）

音樂會受訪時，明杰被問到是否合約即將到期，他僅點頭默認，關於未來規劃，明杰則說，「接下來一個人發展，演戲主持，個人音樂創作我跟子閎也開始做YouTube，我頻道就是我們自己做，沒有透過公司幫忙，等合約到了之後，會再思考這件事情。」

陪同受訪的許媽媽仙姬則說，「我希望大家可以給年輕人好的機會，年輕人要創業很困難，我們又沒有金主跟後台。」至於合約問題，媽媽則說，「他自己的想法比我還多，跟我們的想法會有一些差距，希望他獨立表現，合約到了之後再看，想做什麼就盡量去做。」

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