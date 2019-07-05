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《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角戀」

記者吳孟庭／綜合報導

日劇《大叔的愛》在2018年創下話題，今年8月底在日本將上映電影版大結局，不但有原班人馬春田創一（田中圭飾演）、黑澤部長（吉田鋼太郎飾演）與長谷川幸也（落合扶樹飾演），還會再加入全新大叔、鮮肉新角色，挑戰超禁忌「男男五角戀」，台灣則在9月6日上映。

▲《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角戀」。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》即將推出。（圖／采昌提供）

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《大叔之愛電影版》將從天空不動產總部的核心團隊「Genius7」突然現身說起，領導者「狸穴迅（澤村一樹飾演）」是電影版的新角色，他宣佈正在主導一項牽涉全亞洲的大型企劃案，而春田隸屬的天空不動產東京第二營業部，也將成為企劃的一部分；此時被調職到總部的牧凌太（林遣都飾演），更赫然以「Genius7」組員身份出現其中。

▲《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角戀」。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》有兩個全新角色。（圖／采昌提供）

隨著「總部」和「營業部」的隔閡日深，春田甚至發現狸穴與牧似乎有曖昧情愫，讓兩人的距離漸行漸遠。另一個鮮肉新角色則是營業部新進職員山田正義（志尊淳飾演），面對他逐漸對春田產生如兄長般的愛慕之情，加上原本的班底，複雜的五角戀愛大亂鬥即將再度展開。

▲《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角戀」。（圖／采昌提供）

▲《大叔之愛電影版》挑戰禁忌「男男五角戀」。（圖／采昌提供）

《大叔之愛》原型是2016年底，在朝日電視台播出《年末奇怪愛情劇》三個單元中的第三集特別劇。由於播出後反應熱烈，電視台便決定拍攝七集的連續劇版本，並於2018年4月21日起播出，引爆超高話題。電影版預計將於9月6日正式在台上映。

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大叔的愛, 大叔之愛電影版, 田中圭, 林遣都, 吉田鋼太郎, 澤村一樹, 志尊淳, 日韓風

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