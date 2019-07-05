傑尼斯的新未來　King ＆ Prince想要的初體驗是？

娛樂中心／綜合報導

繼近畿小子、KAT-TUN之後，King & Prince成為現存藝人中第3組寫下出道以來連續3張作品都突破30萬張銷售的驚人記錄，出道一年後首次發行的正式專輯「King & Prince」首週更達到近47萬張銷售，因此被日本各界視為傑尼斯的新未來。在這次專輯版本中特別以收錄他們在Jr.時代歌曲的B盤最受到傑尼斯粉絲的歡迎，另外在A盤中展現全新成熟性感的新歌「Naughty Girl」音樂錄影帶DVD也成了收藏重點。

本月份他們即將展開日本全國的萬人巡迴演唱，而以目前官方fan club的會員人數來看，業界推測他們可能會更新「出道後最快完成日本五大巨蛋巡迴」的記錄，而目前聲勢如日中天的他們，被問到現在最想要做的「初體驗」卻是這些項目！



永瀨君提到很想要到地球各地散步增廣見聞然後汲取優點運用在日本。岸君則說到在電視上看到滑冰就覺得好像很棒，很想嘗試！高橋君聽了前面兩位成員的許願後說「比起來我想要的初體驗就太渺小了。我想要考漢字檢定!」，也說明自己高中時就已經通過3級，一直覺得漢字很有趣很深奧。神宮寺君開心的提到自己3年前就買了全套裝備很想挑戰Survival Game，可是都沒有打開…

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似乎迫不及待要分享自己想法的平野君則大聲說出「我想要挑戰緊身褲！而且是那種是緊到不能伸展的skinny，目標是18 inch！」，如此無厘頭的許願令一旁的永瀬君不禁勸說穿緊身褲沒關係，但希望你的心胸很寬廣。

而對於今後有什麼遠大夢想的提問，岸君正色的提到，夢想真的有很多很多，若是以團體來說就是實現百萬銷售以及巨蛋公演的夢想，想讓一路陪伴我們的粉絲們看到這樣的成果。高橋君表示贊同這個團體目標之外，但個人「野望」是成為日本第一的「高橋」。現在的對手是高橋真麻（一位非常有名、人氣很高的日本女主播）。最後對於平野君「想要在令和時代勝出！世界統一！」的夢想則再度被成員岸君補一槍「夢想要遠大～」





在這麼忙碌的工作行程當中，成員也分享了生活瑣碎的小事？

永瀬君分享自己在前一天吃掉3大碗加了很多美乃滋的生菜，並且告白了「我愛生菜！」。相較草食的永瀬君，完全相反的岸君迷上的是動物獵捕食物影片，「我看到獅子捕食的畫面很有快感，看了反而獲得活力！！」。在前面的食物話題上，高橋君也提到自己最近迷上蒙布朗栗子蛋糕，而且對於做好的栗子香味會在3分鐘消失這件事情感到非常神奇。神宮寺君也同樣的說道自己最近迷上義大利麵，有空時還會去喝珍珠奶茶，甚至是放假時會去排隊喔。

而此時平野君卻激烈的將話題帶到另一個世界

平野：「我喜歡寬口褲 請讓我在此告白。」

隨即就被一旁的永瀬君和高橋君吐槽這可是第一次聽到！！

平野君馬上解釋說其實自己還沒有任何一件這種的褲子。但這種褲子就看起來很潮阿！而且工作結束後穿去吃飯也不會失禮。神宮寺君點頭稱道的確是涼爽又很不錯，平野君終於獲得一次共鳴。各式各樣的答案令人再次感嘆成員們的趣味真是多元化！