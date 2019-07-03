汪小菲曝大S吃素13年背後原因！　恢復吃肉「漲成幸福肥」心疼：過去她太瘦

記者林彥君／綜合報導

大S的老公汪小菲發行自傳《生於1981》，他在書中娓娓道來自己人生和創業的心路歷程，及和大S的相識以來的生活點滴。汪小菲談到大S吃素的原因，「很久以前，我老婆就和小狗有過一段淵源。那件事，和她多年吃素有著緊密聯繫。」

▲汪小菲和大S感情甜蜜。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲說，認識她不久後，我就發現她吃素，我以為她信佛，結果不是，她的信仰很奇怪，她說她什麽都不信，也可以說一切神明都信，後來在台灣生活過一陣，我才了解，台灣的確供奉著許多神，除了釋迦牟尼、玉皇大帝、土地公、媽祖，還有許許多多守護著各個領域的神。

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▲大S和汪小菲超恩愛。（圖／翻攝自微博）

汪小菲表示，因大S相信萬物有靈，不忍殺生，但這不是她當年選擇吃素的原因，她當年開始吃素，是為了一隻小狗，「那隻小狗叫『五妹娘』，是她二十出頭時養的，五妹娘兩歲時忽然得了重病，醫生們都束手無策，她便祈願，如果能讓五妹娘多活一年，她就願吃一年素。」

結果，奇蹟發生了，五妹娘不僅活了，還一口氣活了十三年，直到十五歲時才走，大S也因此吃了十三年素食。

▲▼ 汪小菲發行新書。（圖／平裝本出版有限公司提供）

後來大S重新吃肉，是因為很多滋養身體的補品裡都有肉。汪小菲說，「我媽讓她吃的阿膠，是驢皮熬的，一開始她拒絕，但是後來，我們實在很想要個孩子，她才打破了自己堅持了十三年的原則。」

飲食調整後，她的體重稍稍有些上漲，外界就說她是婚後的「幸福肥」，其實她只不過是恢復到了正常狀態，過去的她實在太瘦了。我常常覺得，人們對明星身材的要求，實在有些高得離譜。

▲汪小菲和大S育有1子1女。（圖／翻攝自微博）



