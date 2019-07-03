小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3個女兒，大女兒Elly（許俏妞）日前在「高校啦啦隊之星人氣票選」獲得第2名，最近更登上時尚雜誌。女兒雖然年僅13歲，舉手投足已經深具名模架勢！

▲小S大女兒Elly越大越美，最近更登上時尚雜誌。（圖／翻攝自臉書／小S）

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Elly留著波浪長捲髮，身穿黑色西裝內搭白T恤，雖然臉蛋難掩稚氣，單眼皮的電眼帶酷味，更成就一身霸氣。她並非第一次登上時尚雜誌，2017年和3姊妹、媽媽小S就已經拍過一次雜誌封面，當時是復古風格，且她的臉蛋被形容「高級臉」，還同時撞臉南韓女星金高銀，以及《模犯生》泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）。

▲Elly時尚照深獲好評。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

網友驚艷Elly拍的時尚照，稱讚「太有感覺了」、「電影臉！」大家感受到小女孩長大了，「好看又有氣質」、「A爆了」，同時認為超像小S，「基因太強大了」，照片深獲時尚圈人士好評。

▲Elly單眼皮加上清秀五官，撞臉南韓女星金高銀。（圖／翻攝自小S臉書、微博）

▲Elly最常被網友形容像《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因。（圖／翻攝自小S臉書、aokbab IG）

雖然照片紅爆陸網，Elly還是個13歲小女孩，面對暑假來臨，3姊妹日前和爸媽許雅鈞、小S到溪頭妖怪村玩，明星媽媽一到現場馬上變成粉絲見面會。她正展開假期第一站，在媽媽曬出的照片中，清秀五官完全不上脂粉，更顯清新脫俗。

▲Elly（左）不上妝氣質清新。（圖／翻攝自臉書／小S）