ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3個女兒，大女兒Elly（許俏妞）日前在「高校啦啦隊之星人氣票選」獲得第2名，最近更登上時尚雜誌。女兒雖然年僅13歲，舉手投足已經深具名模架勢！

▲▼小S大女兒Elly拍時尚雜誌。（圖／翻攝自臉書／小S） 

▲小S大女兒Elly越大越美，最近更登上時尚雜誌。（圖／翻攝自臉書／小S）

請繼續往下閱讀...

Elly留著波浪長捲髮，身穿黑色西裝內搭白T恤，雖然臉蛋難掩稚氣，單眼皮的電眼帶酷味，更成就一身霸氣。她並非第一次登上時尚雜誌，2017年和3姊妹、媽媽小S就已經拍過一次雜誌封面，當時是復古風格，且她的臉蛋被形容「高級臉」，還同時撞臉南韓女星金高銀，以及《模犯生》泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）。

▲▼小S大女兒Elly拍時尚雜誌。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲Elly時尚照深獲好評。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

網友驚艷Elly拍的時尚照，稱讚「太有感覺了」、「電影臉！」大家感受到小女孩長大了，「好看又有氣質」、「A爆了」，同時認為超像小S，「基因太強大了」，照片深獲時尚圈人士好評。

▲▼小S大女兒Elly拍時尚雜誌。（圖／翻攝自臉書／小S）

▲Elly單眼皮加上清秀五官，撞臉南韓女星金高銀。（圖／翻攝自小S臉書、微博）

▲▼小S大女兒Elly拍時尚雜誌。（圖／翻攝自臉書／小S）

▲Elly最常被網友形容像《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因。（圖／翻攝自小S臉書、aokbab IG）

雖然照片紅爆陸網，Elly還是個13歲小女孩，面對暑假來臨，3姊妹日前和爸媽許雅鈞、小S到溪頭妖怪村玩，明星媽媽一到現場馬上變成粉絲見面會。她正展開假期第一站，在媽媽曬出的照片中，清秀五官完全不上脂粉，更顯清新脫俗。

▲▼小S「最怕的暑假來了」。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲Elly（左）不上妝氣質清新。（圖／翻攝自臉書／小S）

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

陳妍希爆和陳曉冷戰「兒子被帶走」　沉默8hrs…首PO照發聲了！

陳妍希爆和陳曉冷戰「兒子被帶走」　沉默8hrs…首PO照發聲了！

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！

言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！

羅志祥「看監視器抓包」他偷吃　半夜1點緊急傳私訊！

羅志祥「看監視器抓包」他偷吃　半夜1點緊急傳私訊！

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！

陳妍希爆和陳曉冷戰「兒子被帶走」　沉默8hrs…首PO照發聲了！

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！

羅志祥「看監視器抓包」他偷吃　半夜1點緊急傳私訊！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小S, 徐熙娣, Elly

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 姚愛寗勾萌妹大原櫻子逛夜市　鳥卦預言「下半年事業」好兆頭
  2. 蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光
  3. 再見安妮華達！「重映6部經典」回眸她精采的藝術家一生
  4. 小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣
  5. 昆凌一個迴旋踢「瓶蓋轉開了」　挑戰畫面曝光…連點名「4大咖」
  6. 汪小菲曝大S吃素13年背後原因！　恢復吃肉「漲成幸福肥」心疼：過去她太瘦
  7. 我要的是幸福的婚姻！徐若瑄「一個秘訣」和老公超甜蜜
  8. 罹混合型失智陷憂鬱　「這課程」幫唐從聖媽媽找回笑容
  9. 《忍者龜》拉斐爾其實壯到爆！屋頂床戲女主角羞翻：不知道怎麼做啦
  10. 言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366