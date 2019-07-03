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黃子佼：我背完團員的都會解散！　羅志祥傻眼「起立阻止」

記者關韶文／台北報導

環球音樂攜「亞洲流行天王」羅志祥共同打造實力派偶像組合C.T.O，成員振緯、仕偉、薛恩、梓鑫、宇慶、梓寧6人，堅強的唱跳實力與男孩凝聚的團隊魅力，去一出道憑藉著高難度且整齊畫一的舞蹈動作，不過主持人黃子佼私下表示自己有個傳說，「只要背完團名的團員都會解散！」此話一出，讓羅志祥緊張連連。

C.T.O舉辦《START IT》發片記者會，C.T.O唱跳新歌《START IT》，6位帥氣男孩表示，一路走來最要感謝是他們最尊敬的羅老闆！小豬從2015年一個念頭的萌生，精選出6位出類拔萃的新人類，一路拼搏蛻變到最燥男團的誕生，如同培育自己的孩子長大一般。

▲▼羅志祥,C.T.O。（圖／環球提供）

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▲▼羅志祥替C.T.O發片站台。（圖／環球提供）

▲▼羅志祥,C.T.O。（圖／環球提供）

羅志祥登台替C.T.O站台，同時宣布好消息，宣告C.T.O將在8月31日迎來人生第一場專屬演唱會，唱進台大體育館！在台上得知此消息，C.T.O六人感動連連，表示從現在開始要更努力密集培訓。

記者會尾聲，正當主持黃子佼一一唱名時，羅志祥從台下站了起來連忙阻止，正當大家疑惑時，黃子佼在台上說，「剛剛開始前，我有跟羅志祥說，我只要背完團員的團體都會解散，像是SpeXial。」一說完，全場笑翻，讓羅志祥好氣又好笑！

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黃子佼, 羅志祥, C.T.O

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