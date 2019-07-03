阿翔、Grace十指緊扣逛內衣店！　網友目擊「不倫戀急善後」真相：設計出來的假象

▲翔忻激吻後，阿翔夫妻修護感情的新聞常曝光，日前有讀者爆料，阿翔（右）跟Grace（左）在澳門機場互動如冰，只有工作人員在後方拍照時才假裝按摩。（翻攝自爆料公社）



圖文／鏡週刊

謝忻和阿翔的不倫戀曝光之後，兩人各自善後的行動呈現鮮明對比，有家庭的阿翔，第一時間回歸家庭，跟著老婆Grace出席小孩畢業典禮、到澳門度假，表面充斥著滿滿的天倫之樂，如同事件爆發後，Grace發文力挺腥夫所說的「陳秉立…..你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘…」，但美其名是撐傘，其實是補破網般，兩人努力一步步地重建愛家形象，卻遭到目擊網友質疑根本就是設計出來的假象。

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和阿翔不知能演多久的溫馨家庭大戲比起來，孤家寡人的謝忻則透過臉書道歉，還向Grace說「你們是真正相配的王子和公主」，可能是深知自己是見不得人的小三，謝忻幾乎龜縮在家裡，只能一邊閉門思過，一邊看著讓她墜入錯愛深淵的阿翔，回到正宮身邊，到頭來自己還是一個人。





▲謝忻（左）和王少偉（中）曾傳過緋聞，證實只是烏龍一場。右為小甜甜。（翻攝自謝忻臉書）



▲謝忻（右）在演藝圈往來的人不少，例如小甜甜，但小甜甜事後發文說：「真正的朋友不會讓你丟臉。」（翻攝自謝忻IG）

據身邊友人透露，謝忻近乎自囚，同時間就有3家媒體的狗仔在跟監，即使如此，也難捕捉到謝忻的身影，足見她雖然傷心，也時刻保持不想被拍的警覺。

▲外遇曝光之後，阿翔立即回歸家庭，還帶著老婆到澳門度假。（TVBS提供）