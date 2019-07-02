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《我的冠軍女兒》18歲賽伊拉沃西退出影壇！　爆紅5年「信仰受到威脅」

記者陳芊秀／綜合報導

18歲印度女星賽伊拉沃西（Zaira Wasim）宣布退出影壇！她因演出電影《我和我的冠軍女兒》女主角爆紅，30日發表長文，認為從事演員工作，和自己的伊斯蘭教信仰出現不可調和的矛盾，「這段旅程中，讓我和我的靈魂長期抗鬥，現在我已經筋疲力盡了。」

▲▼《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西宣布退出影壇。（圖／翻攝自IG／賽伊拉沃西）

▲賽伊拉沃西在《我的冠軍女兒》扮演女主角少女時期，現在宣布退出影壇。（圖／翻攝自美網／IMDb）

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賽伊拉沃西在《我的冠軍女兒》扮演女主角少女時期，因為和男孩打架，從此踏上摔跤之路，父女情感動全球觀眾，接著又演出《隱藏的大明星》，成為家喻戶曉的大明星。然而她於6月30日在社群網站發表長文，坦言入行5年，感覺不屬於這裡，「這個工作確實讓我得到了很多愛、支持以及掌聲，但是也在不知不覺中引導我走上無知的路」，甚至和信仰的關係都受到威脅，因此決定退出。

▲▼《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西宣布退出影壇。（圖／翻攝自IG／賽伊拉沃西）

▲賽伊拉沃西又演出《隱藏的大明星》延續爆紅氣勢。（圖／翻攝自美網／IMDb）

▲▼《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西宣布退出影壇。（圖／翻攝自IG／賽伊拉沃西）

▲賽伊拉沃西長文感嘆，演員工作威脅到信仰。（圖／翻攝自IG／賽伊拉沃西）

原本賽伊拉沃西被視為寶來塢新竄紅的女星，和阿米爾罕（Aamir Khan）連續合作2部電影，同時打開國際知名度。她為了宗教信仰退出影壇，引發正反兩面評價，最新拍完的電影《The Sky Is Pink》將於下半年上映，也極有可能成為最後一部影壇作品。

▲▼《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西爆紅全球，曾受邀出席香港金像獎頒獎禮。（圖／CFP）

▲《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西爆紅全球，曾受邀出席香港金像獎頒獎禮。（圖／CFP）

▲▼《我的冠軍女兒》賽伊拉沃西宣布退出影壇。（圖／翻攝自IG／賽伊拉沃西）

▲賽伊拉沃西新片《The Sky Is Pink》下半年上映。（圖／翻攝自臉書／賽伊拉沃西）


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