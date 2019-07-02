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謝金晶開唱吸5千粉！　謝順福驚喜登台..轉頭看豬哥亮爆哭

記者盧薇淩／台北報導

豬哥亮愛女謝金晶日前首度站上馬來西亞雲頂世界的雲星劇場舉行「晶玉良言」演唱會，第一次處女秀獻給大馬粉絲，現場擠爆5000名粉絲力挺，讓她成為首位出道時間最短，站上雲頂舉行個唱的歌手。而她演出時想到爸爸豬哥亮．也忍不住落淚。

▲▼謝金晶在大馬開唱 。（圖／豪記唱片）

▲謝金晶在大馬開唱，現場擠爆5千粉絲。（圖／豪記唱片）

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謝金晶坦言接到邀約時很驚訝，但心中馬上開始緊張，花了兩個月時間準備，開唱前的36小時還緊張到失眠。為了處女秀，謝金晶說這幾個月來忙著個唱準備，新專輯錄唱與舞力全開的比賽等三件事，讓自己體重直掉5公斤，但也很感謝因為每週三天的練舞，讓心肺能完成長時間在舞台上演唱。
 
提到處女秀，謝金晶激動說其實在演唱會開場，舞群正在跳舞，她站在布幕後準備出場，心中對著老爸說：「爸爸，我人生的第一場演唱會即將開始，我知道你會來看，請給我舞台的力量，讓大家都開心，圓滿成功的完成！」有了老爸的加持，謝金晶承襲豬哥亮的逗趣風格，舞台上無冷場，幽默的對話讓台下笑聲不斷，而老哥謝順福專程飛大馬驚喜出席上台獻花，讓謝金晶含淚的感動，直說這是最佳的舞台動力，而謝順福笑說：「今天有來演唱會的，我要拜託爸爸託夢報名牌，讓大家都中獎啦！」

▲▼謝金晶在大馬開唱 。（圖／豪記唱片）

▲謝金晶轉頭看到豬哥亮報淚。（圖／豪記唱片）

除了歡笑連連，謝金晶演唱《我的爸爸》時，不經意轉身看到背後的大螢幕正播放著老爸比讚的照片，瞬間淚水再也止不住，謝金晶哽咽說．其實演唱會一開始就想哭了，但為了完美演出強忍著，但此刻再也擋不住淚水了，「真的很想念你，感謝老爸，也很感謝粉絲的愛屋及烏，因為老爸，大家給我鼓勵支持，我一定會更加努力的，再次感謝大家。」 

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謝金晶, 謝順福, 豬哥亮

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