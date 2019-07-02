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《真犯》張赫鎮遭綁架凌虐捆床上　目睹導演拿一杯咖啡經過氣炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓話題懸疑驚悚片《真犯》1日在韓舉辦首映，講述一起人妻慘遭謀殺案，由丈夫與嫌疑犯妻子合作追查真相，其中男星張赫鎮飾演關鍵的目擊證人，甚至還有被綁架凌虐的場面，他透露被綁在床上不辛苦，辛苦的是不能上廁所，「但是導演卻拿著一杯冰咖啡經過，我真的是太煎熬了。」

▲《真犯》張赫鎮遭綁架凌虐捆床上　目睹導演拿一杯咖啡經過氣炸。（圖／采昌提供）

▲《真犯》張赫鎮飾演關鍵目擊證人，有許多吃重的演出。（圖／采昌提供）

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張赫鎮在不少韓劇都有演出，包含《未生》、《信號》、《奇怪的搭檔》、《機智牢房生活》等，都看得到他的身影。最新接演《真犯》飾演關鍵的目擊證人一角，他1日在南韓舉辦的媒體首映會上表示，「我有許多滿臉鮮血的特殊化妝，這其實不難；不過一直被膠帶綁在床上，這部分反而辛苦，因為會很想去上廁所。」

他甚至還抱怨拍片當時：「因為是在夏天，天氣很炎熱，結果每當導演過來的時候，我都看到他一邊喝冰咖啡一邊工作。因為我怕會跑廁所，所以連水都沒喝，就這樣被綁在床上，這真是太煎熬了。」張赫鎮無奈的發言也引來全場歡笑。

《真犯》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《真犯》由宋詩曦、裕善聯合一起追查真兇。（圖／采昌提供）

《真犯》劇情描述英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。

英勳答應了多燕，但也要求她協助一同追查真相。就當兩人進行案件還原的某天，英勳意外發現多燕所隱瞞的秘密，多燕也發現英勳家中消失的證據，再加上目擊者尚民（張赫鎮飾演）的出現，讓這起兇殺案變得更加撲朔迷離。《真犯》即將於7月19日在台上映。

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真犯, 宋詩曦, 裕善, 張赫鎮, 日韓風

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