歌王Leo王「考上台大卻輟學」！　媽媽被氣死：學生就是要唸書

記者盧薇淩／台北報導

MTI系列《電音產業趨勢與人才培育》座談會5月在華山舉行，邀請YouTube知名音樂製作人Kurt及金曲獎歌王Leo王、音樂科技學院基金會董事長倪重華、華流行銷教母張正芬出席。提到音樂人才培育，倪重華坦言要說服父母讓孩子做音樂是個大工程，「我們往往都是負面教育長大的。」

▲倪重華認為台灣教育往往都是負面教育。（圖／記者盧薇淩攝）



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嘻哈歌手Leo王是高雄人，為了到台北唸書，考上台大社會系，但後來為了玩音樂輟學，「我媽剛開始知道我輟學做音樂快氣死，她太難想像，因為我整個家族、親戚沒人做音樂，但我可以理解，她一定會擔心。」當時媽媽跟他說，「你要做什麼都好，但本分要先顧好，學生就是要唸書。」

音樂科技學院基金會董事長倪重華認為，台灣目前音樂體制需要系統教育，原本都是「師徒制」，老師教什麼、學生就怎麼學，他找來國外團隊開發基礎的音樂課程，「以前要做音樂，先花個幾年練吉他、組團，再經歷團員吵架、解散，然後站上舞台表演，10年都過去了。現在即時的年代，每個人都可以用電腦做音樂。」

▲Leo王坦言輟學做音樂一度讓媽媽爆氣。（圖／記者盧薇淩攝）



不過許多有音樂熱忱的孩子們，往往被父母給予的壓力影響，「我們的教育都是負面教育長大的，爸媽都是看我們的缺點，要我們有缺點就要改，後來到社會上也是看我們缺點，希望孩子變成更好的人，但孩子都在壓迫中成長。」倪重華認為，音樂藝術行業要靠熱情，靠父母逼迫是不行的，「家長會為孩子好，但總會擔心孩子的發展，往往我們的教育就是，父母會說『以前我都怎樣怎樣做』，一直在複製當年的經驗，所以要讓家長理解是很困難的，很大的工程。」所以持續推動產業發展，讓家長在有限制的框架中，適度給予孩子自由。

▲Leo王封歌王。（圖／攝影中心攝）



Leo王也笑稱，以前做音樂時間要「用偷的，要應付學校課業、爸媽，所以補習班要翹課。」北上唸書後，他在酒吧打工當音控，並開始接觸做音樂的同好並拜師學習，提起台灣音樂教育，他有感說：「我一直都是自學，但如果可以早點接觸並學習，媽媽也比較好理解，是直到金曲獎她才比較相信。」