金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持。目前準備頒發的是最佳台語女歌手的獎項，本屆入圍的有江惠儀《露螺》、蔡秋鳳《離水的魚》、李千那《查某囡仔》、官靈芝 Emily Kuan《爵好 Jazz’s Good》和張涵雅《就是你 JUST YOU & me》，最終得獎的是江惠儀。

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▲江惠儀奪台語歌后。（圖／翻攝自Hami Video）



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江惠儀首先感謝家人和朋友的支持，當然還有公司的提拔，她也不忘感謝帶自己踏入這塊領域的荒山亮老師，儘管拿下台語歌后的殊榮，她仍謙虛期許未來能越來越進步，誠懇略帶哽咽的語氣，讓現場所有人為之動容。

▲▼江惠儀領獎感言逼哭台下人。（圖／翻攝自Hami Video）



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江惠儀畢業於國立交通大學，擁有超高學歷，到現在都還是中華電信的資訊工程師，後來參加三立選秀節目《超級紅人榜》，成為金曲台語歌王荒山亮的首位女弟子，並在2011年發行首張專輯《感謝您》，第3張專輯《緩緩愛》找來師傅擔任製作人，將爵士與倫巴元素融入專輯曲風，受到評審青睞2度入圍歌后。

此次又以新的全自創專輯《露螺》入圍第30屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，專輯講述在一個總是被灌輸一些習以為常或理所當然觀念的環境下，想要自我突破或創新是件困難的事。

《露螺》專輯特色為多變的曲風，首次嘗試較輕快活潑的風格，也融合了英式搖滾，在台語歌曲市場中注入年輕元素。

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