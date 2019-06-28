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《蜘蛛人：離家日》爛番茄開出「超狂高分」！凱文費吉證實：它才是《復仇者4》真正結局

記者林映妤／台北報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演《蜘蛛人：離家日》在台灣時間27日晚間9點陸續公開眾所矚目的媒體評價，小蜘蛛不負「影史最棒蜘蛛人」封號，以零差評的超狂表現橫掃各界！指標性影評網「爛番茄」開出高達90%新鮮度；外媒《The Verge》更稱電影是「一場徹頭徹尾的英勇勝利」！

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德紅棕色西裝增添成熟味。（圖／索尼影業提供）

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《蜘蛛人：離家日》不僅擔任著漫威宇宙輝煌11年「無限傳奇」關鍵的完結篇章，更將率先揭露在初代復仇者們榮耀退場後，整個故事線將如何順利推進至宏觀宇宙的第四階段。外媒《COMPLEX》直接點名《蜘蛛人：離家日》是漫威宇宙第三階段中，最出色的獨立電影；也有影評封它為「史上最棒蜘蛛人電影」！媒體大膽預測新片首週票房將有望再創系列新高。

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

從《鋼鐵人》第一集開始，到《蜘蛛人：離家日》正式結束，漫威宇宙總共用11年時間，譜寫出這個讓全球影迷們能夠跨越種族與世代共同喜愛的經典系列。

作為其中最重要的幕後推手，同時也是漫威影業總裁的凱文費吉（Kevin Feige）證實：「《復仇者聯盟：終局之戰》與《蜘蛛人：離家日》是這個偉大故事的前後章節，而真正的結局就在《蜘蛛人：離家日》！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

凱文費吉26日晚間出席《蜘蛛人：離家日》洛杉磯全球首映會，他對於為何選擇將如此重要的責任，託付給一個年僅16歲的高中生，做出了更詳盡的說明：「我希望能夠讓大家從最貼近你生活中的角色，去想像甚至是了解，究竟在終極決戰過後的世界會變得如何。」

他接著說：「就是蜘蛛人這樣一個平凡的高中生，成為了宇宙最偉大的超級英雄！」《蜘蛛人：離家日》7月3日00：00起全台正式上映。

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》被譽為影史最佳蜘蛛人電影。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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