半年前遭馬蓉嚇暈送醫…王寶強媽媽病逝！　「穿白色孝服」淚送母出殯

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王寶強媽媽因病去世，27日在河北老家出殯，他遵循習俗身穿白色孝服，送母親最後一程。現場告別式氣氛哀戚，照片率先在網路傳開，他的工作人員隨後證實死訊，令大批粉絲大受衝擊。

▲王寶強媽媽病逝。（圖／翻攝自微博／王寶強工作室、熟悉的味道）

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王寶強和媽媽感情非常好，過去和馬蓉離婚事件轟動娛樂圈，媽媽也捲入風波當中，2018年前妻帶著剪刀到家中時，傳出王媽媽被嚇暈送到醫院，醫院看診單在網路瘋傳，不過前妻強調沒有發生衝突。他的母親於27日出殯，村民大排長龍，家人穿白色孝服，捧老母親遺照走出靈堂，場面哀慟，他低頭走在隊伍中，表情落寞。

▲馬蓉半年前持剪刀回王寶強父母家。（圖／翻攝自貴圈）

▲王寶強和馬蓉家中發生爭執，王媽媽傳出嚇暈送醫。（圖／翻攝自微博）

▲王寶強媽媽出殯，家人哭捧遺照。（圖／翻攝自微博）

▲王寶強身穿白色孝服，低頭送母出殯。（圖／翻攝自微博）



離婚事件成為媒體焦點，王寶強母親成為最大的精神後盾，2017年右腿手術取出鋼板，失婚後則是由媽媽陪伴在身邊。他在母親節時曾曬出合照，緊摟媽媽祈禱「母親永遠健康，快樂長壽」，如今願望難以再實現，網友也陸續留言湧入關心：「希望寶強節哀，寶強媽媽一路走好。」

▲王寶強和媽媽感情非常好。（圖／翻攝自微博／娛樂指南）

▲王寶強失婚後右腳手術，媽媽陪在身邊。（圖／翻攝自微博／王寶強工作室）



▲王寶強母親節許願：「母親永遠健康，快樂長壽。」（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）



▲王寶強工作室發表母親病逝訃聞，「不願因此事叨擾網友，希望可以安靜處理家事。」（圖／翻攝自微博）