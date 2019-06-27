Secret全烋星激瘦到49kg　「戒這顏色食物」曝減重期0花費運動

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像全烋星（全孝盛）2009年以女團Secret出道，當時看起來還肉肉的她努力健身減重後，現在的身材都是少女們追求的對象，日前接受雜誌訪問時就透露了小秘訣和必須遵守的規則。

▲▼全烋星現在（下）和出道（上）的身材有差。（圖／翻攝自TSENT2008 YouTube／superstar_jhs Instagram）

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全烋星擔任韓雜《TEN Star》封面人物同時接受訪問，過去曾在節目《真正的男人》中公開真實體重只有49.5公斤，前凸後翹的好身材和出道時判若兩人，讓外界相當好奇是如何減重和雕碩的，也透過這次不藏私分享：「運動和飲食管理並行，很健康的減重法。」

當碰上活動時期，全烋星說減重時期會戒掉白色食物，不只麵粉和白飯這類主食，連調味粉像是白糖和鹽等等也在她的禁忌名單之中，當然也不會吃零食，每天只攝取不到1000大卡的熱量。同時她也提到如果每天都一直做相同運動會更難甩肉，最近都在打網球和做彼拉提斯，行程緣故要作有氧運動的時間比較少，就會利用搭乘大眾運輸的時候多走路。

▲全烋星擁有天使臉孔、魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／superstar_jhs）

▼全烋星2014年以《Good-night Kiss》開始推出SOLO專輯。（圖／翻攝自1theK (원더케이) YouTube／Instagram）