《怪奇物語3》暑假強勢回歸 送你去看首2集特映！

活動小組／綜合報導

今年夏天最具話題的夯劇《怪奇物語3》來囉！熱門影集《怪奇物語》於2016年首播以來，一群童星為主角的科幻冒險故事開啟觀眾對於此類型影集的視野！挾帶前兩季的口碑優勢下，第三季即將於7月4日在Netflix重磅回歸！現在，ETtoday星光雲要送大家去看《怪奇物語3》首兩集的特映會囉！趕快下載星光雲App，參加活動抽門票去！

《怪奇物語3》被新的暗黑力量和宿主牽動整個走向！所有的主角和童星們都陷入極大的危險之中，原本充滿歡樂的夏日慶典中，隱藏前所未見、更具威脅性與恐怖力量的怪物即將現身！在第二季結局中伊萊雯展現了她強大超能力，將巨大怪物封印進顛倒世界，但是一年後最令人害怕的夢魘再度降臨，充滿驚悚張力的《怪奇物語3》絕對讓苦等兩年的影迷們十分期待！趕緊下載星光雲App參加「送你去看《怪奇物語3》首2集特映會」，一起搶先看這部充滿魔力的懸疑冒險影集！

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《怪奇物語3》首2集特映會

特映時間：2019年7月4日 19:30-21:30

特映地點：台北信義威秀影城

活動初步流程—

(1) 19:00-19:30 ETToday粉絲現場報到領取票券與贈品。

(2) 19:30-21:30 《怪奇物語3》1,2 集正式放映

(3) 現場提供飲料、爆米花每人一份

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。



◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「送你去看怪奇物語3首2集特映會」，填留資料，馬上行動！



◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 6月27日至7月1日2359止。

◎得獎獎項： 《怪奇物語3》首2集特映會。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~