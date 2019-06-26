ØZI不帶葉璦菱走紅毯「很奇怪欸」　Karencici中槍送白眼

記者蔡琛儀／台北報導

2019金曲國際音樂節今天正式開幕，包括準金曲歌王ØZI、入圍金曲新人的Karencici、白安、蕭秉治等人都將參與演出；眼見金曲獎頒獎典禮只剩3天，ØZI笑說自己還沒定裝，只看了一些飾品，媽媽葉璦菱反而顯得相當積極，「我媽現在還蠻積極參與我的定裝，還問我：『你要不要穿這雙靴子，幫你買！』」被問到他屆時會不會和媽媽走紅毯，他笑說：「媽媽沒有，我也覺得不要吧，很奇怪欸，帶媽媽走很怪。」

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▲蕭秉治（左起）、9m88、Karencici、ØZI等出席2019金曲國際音樂節開幕記者會。（圖／記者張一中攝）

沒想到此時旁邊的Karencici幽幽地冒出一句：「蛤！我帶媽媽走...」順便附贈一個大白眼，讓全場人都笑翻，ØZI連忙解釋：「如果大家想看我跟我媽走紅毯，是因為我是星二代的那個狀態，所以跟妳有點不太一樣，而且媽媽也覺得不妥。」

Karencici則說，因為媽媽最近有在健身，因此屆時打算在紅毯辣一波，「她說她想穿得很露，因為她最近在健身，想穿很露跟我一起走紅毯，到時候可能前露吧，小深V。」她自己想走褲裝路線，但因為尺寸已經固定，因此她現在也嚴格控制自己的身材。

▲▼ØZI和Karencici對於得獎與否都看得很開。（圖／記者張一中攝）

兩人同樣都入圍金曲新人獎，但對於得獎都相當看得開，ØZI笑說媽媽看到他入圍已經覺得很爽，而過去一直反對他玩音樂的爸爸，最近臉上笑容也變多，「他以前很嚴肅，所以笑容變多是好事。」

▲▼三十萬年老虎鉗、白安等出席2019金曲國際音樂節開幕記者會。（圖／記者張一中攝）