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張歆藝「產後4個月還沒瘦」被群嘲！　照片曝光…無奈曝辛酸：尊重哺乳媽媽

記者李湘文／綜合報導

大陸女星張歆藝在2016年跟《步步驚心》十三爺袁弘結婚，今年情人節迎接第1個兒子誕生，目前暫離螢光幕，專心照顧小寶寶，最近卻因為被路人拍到產後仍豐腴的照片，遭到惡意嘲笑。她為此發文，坦承身材確實還沒恢復，但這都是因為育兒非常辛苦，無奈回應惡評：「可以不拿這些事說事嗎？」

▲張歆藝回應產後身材走樣。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝跟袁弘結婚，2月生下兒子。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝回應產後身材走樣。（圖／翻攝自微博）

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▲張歆藝日前被路人拍到照片，身材受到嘲笑。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

張歆藝得知身材被網友議論，25日在微博上吐露心情：「對1個哺乳期的媽媽對一些寬容和尊重吧。為何取笑1個這樣的女性來博取流量？」她透露產後的生活，一直都是親餵母乳，沒有辦法好好睡覺，也不能節食減肥，「我就想安安靜靜地做個媽媽，我身材有沒有走樣，有那麼重要嗎？」

▲張歆藝回應產後身材走樣。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝無奈坦承產後身材還沒恢復。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

對於粉絲關心，張歆藝表示感謝：「謝謝大家，沒能生完孩子就馬上恢復身材，讓大家失望了。」但她自知是演藝工作人員，如果要繼續工作，勢必得恢復身材，因此承諾等寶寶斷奶之後，一定會努力儘快瘦回來，態度積極地表示未來會「帶娃工作兩不誤」。

▲張歆藝回應產後身材走樣。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝親自回應外界取笑。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

對於張歆藝的發文，許多生過小孩的女性感同身受，眾多網友都表示心疼「明星也是普通人」、「請尊重1個還在哺乳期的媽媽吧」、「這個世界對女性太不公平了」，她看了也無奈「起碼的尊重都沒有」。但袁弘出面為老婆打氣，喊話：「別搭理～～妳是為母親這個『角色』在付出，是最好的媽媽。」傳達了對妻子的支持。

▲張歆藝回應產後身材走樣。（圖／翻攝自微博／張歆藝工作室）

▲張歆藝懷孕前身材窈窕。（圖／翻攝自微博／張歆藝工作室）

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