郭富城「不給女兒用3C」洩教育方式　談第三胎心疼愛妻

記者蔡琛儀／台北報導

睽違7年，天王郭富城即將在9月13、14日於台北小巨蛋舉辦「舞林密碼」世界巡回演唱會，他今來台快閃開記者會，感謝歌迷讓他13日演出秒殺，也透露演唱會將會有「經典傳唱歌曲」、「超乎想像舞臺」及「大膽無極限造型」三大亮點，加場14日的門票則將在30日開賣。

▲▼郭富城出場時的手勢很多。（圖／記者湯興漢攝）

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郭富城今年4月2度升格當爸，兩胎都由他親自陪產、剪臍帶，由於香港四大天王都是生女兒，因此被封「四大岳父」，對此他笑說有聽說這個封號，「真的就是那麼巧！」有女萬事足的他提到女兒們都是一臉笑意，「以前覺得一定要生個男生，但成為父親時我覺得這些想法都不存在了，當我知道是女兒時，親眼看到她出生、慢慢陪著她成長，女兒真的不一樣，都會過來巴著你的臉、吻你，很感動。」

▲郭富城有家萬事足。（圖／翻攝自Instagram／方媛）

由於他時常拍片、巡演，因此在女兒們的房間裝了監視器，方便他可以隨時關注孩子們的動態。不過他強調自己是蠻嚴格的爸爸，雖然老大Chantelle才快要滿2歲，老二才出生3個月，但很注重孩子的教育，現在也不會讓小孩用iPad，「剛開始大寶有個過渡時期，會分心或是不定性，有東西（指iPad）給她看她就會安靜，長大後覺得這樣是不對的，應該要訓練沒iPad都能安定，現在就給她看些圖畫書。」

▲郭富城睽違7年再攻小巨蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）

他也透露現在孩子大多是岳母在照顧，因此小孩跟岳母說普通話，跟他就說廣東話，還學講英文，從小開始學習三種語言，「她還知道Aaron（郭富城英文名字）是我。」此外，郭富城也相當自豪女兒聽到《對你愛不完》會跟著舞動身體，未來打算讓女兒學鋼琴，但不強迫，尊重女兒的意志，被問到未來是否想讓女兒在他的演唱會上當伴奏，他笑說：「太完美了吧！」

不過城嫂方媛懷老二時吃了不少苦，讓郭富城相當心疼，他表示原本計畫至少生三四個孩子，但看到老婆這麼辛苦，還是要尊重太太的決定。 「我尊重我太太，這胎她很辛苦，所以暫時沒有這樣的想法（指第三胎）。」