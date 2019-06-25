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獨家直擊／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏

記者吳孟庭、吳睿慈／綜合報導

南韓演員李敏鎬昨（24）日無預警來台，據悉是為了拍攝廣告密訪台灣，但消息走漏已有大批媒體在機場守候，他今（25）日現身台北松山，包下整間書店一二樓拍攝，廠商為了防漏用黑色布幕圍起店家，甚至連出入都準備白板，為了隱藏住187男神的身影，煞費苦心。

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／翻攝自李敏鎬IG、記者吳睿慈攝）

▲李敏鎬現身松山！工作人員拿巨型白板防堵。（圖／翻攝自李敏鎬IG、記者吳睿慈攝）

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根據粉絲目擊，李敏鎬今早就現身松山車站旁，號稱全台最美書店的日系書局，從早拍到下午至今5點多，休息時間甚至與粉絲打招呼，因此越晚越多粉絲聚集，就是為了一睹男神風采。

不過廣告商對拍攝保密到家，整棟有1、2樓的書店全用大型黑幕包裹，滴水不漏，該建築有3層公共空間，每一層的逃生出口也都有保全站崗，就是要防止任何粉絲或不相關人等進入。只有在西側的開放空間，可以看到裡面架起大燈，只不過午後松山區下起大雨，似乎也無法多作停留。

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／記者吳孟庭攝）

▲▼李敏鎬包下2層書店拍廣告，用巨型黑幕防外漏，但另外一側可看得到架著大燈。（圖／記者吳孟庭攝）

▲獨家／李敏鎬現身松山！包下2層書店　巨型黑幕防外漏。（圖／記者吳孟庭攝）

約莫4點半，書店2樓傳出動靜，工作人員立馬架起巨型白板護駕，疑似李敏鎬快閃現身，為了完全擋死187男神，連工作人員都要舉起雙手支撐白板，一度傳出他已經離開，但也有不少粉絲依舊在現場癡等。

不過記者致電書局代理公關，對方則不清楚有包場拍攝，也表示沒聽說有韓星要來。

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