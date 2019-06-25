韓男偶像涉嫌性侵被起訴！聲稱「互有好感」酒後猥褻被害女

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團B.A.P成員力燦涉嫌捲入性侵疑雲，一名20多歲女性指控男方對她強制猥褻，他則否認，表示兩人是「互有好感」，等於是認了有發生越矩行為。不過警方根據參考人的陳述後認為有性侵嫌疑，4月份以不羈押方式將他起訴，下月12日將開庭審理。

▲B.A.P力燦涉嫌性侵遭不拘留起訴。（圖／翻攝自B.A.P臉書）

去年9月韓媒爆出2個月前，有一名20多歲的女性到京畿道南楊州市某民宿遊玩，同行的一共有3男3女，酒後三巡她遭A某強制猥褻，報警後警方到場，不過A某否認控訴，事後A某身分被挖出，就是偶像男團B.A.P成員力燦。

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雙方鬧上法院，根據警方調查，被害女子主張自己遭到性侵，但力燦則表示「兩人互有好感」，不過警方調查後認為有性侵嫌疑，今年4月已經將力燦以性侵嫌疑罪嫌不拘留起訴，下月12日將開庭審理。

▲B.A.P目前皆不與公司續約，團體活動暫時終止。（圖／翻攝自B.A.P臉書）

其實早在韓媒新聞曝光前，就有網友在網路上瘋傳「有偶像爆出性騷擾」，當時爆料者透露，某團體有兩個成員和公司的練習生一起到別墅玩，女生喝醉酒睡著了，成員之一趁女方熟睡強吻，甚至騎在身上摸，該成員遭起訴，而同行的成員則做為證人參與調查。

B.A.P是南韓2012年出道的6人男團，唱紅《Warrior》、《1004(Angel)》等歌曲，不過去年隨著隊長方容國、Zelo紛紛不續約，剩下包含力燦的4人也在今年2月與公司合約到期，團體活動可說是完全終止。