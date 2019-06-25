金曲30／茄子蛋：原想說回家了！　入圍裝淡定「還有媒體在拍」

記者盧薇淩／台北報導

茄子蛋、桑梅絹24日為金曲國際音樂節Showcase售票演唱會彩排，茄子蛋現場演唱《doremi》及《浪流連》，其中《浪流連》入圍金曲30年度歌曲獎，說到5月入圍記者會當天，茄子蛋在公布現場擔任頒獎人，他們24日透露坐在台下超緊張，「原本覺得已經聽不到我們的名字了，想說東西整理整理，可以回家了！」

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▲茄子蛋為金曲表演彩排。（圖／記者黃克翔攝）



茄子蛋去年在金曲獎上大放異彩，一首《浪子回頭》傳唱度超高，今年金曲入圍記者會上，他們在現場擔任頒獎人，笑說：「當天是最後一個獎、最後一組被唸到，原本還以為沒我們了」，但聽到入圍後「裝淡定」，「因為還有很多媒體在拍，不敢太嗨。」這次共同角逐獎項的對手，有蔡依林、林憶蓮、S.H.E等人，茄子蛋也說：「偶像太多了，想（得獎）這件事通常心神很不寧，反正作品出去了，得獎就聽天由命。」

▲茄子蛋現場演唱2首歌。（圖／記者黃克翔攝）

回想去年得金曲後至今，茄子蛋短短1年備受矚目，天性樂觀又開朗的茄子蛋難得感性，主唱阿斌說：「這一年，從去年公布入圍5月16日那天到現在、更以後，都覺得是一場夢，從去年腿軟掉到現在，還是有點站不穩，一切很魔幻，從沒想過能這樣，超級開心。」

天后張惠妹曾在音樂節唱過《浪流連》，也曾到演唱會現場看他們表演，茄子蛋說：「真的超級感謝妹姐！我們只有金曲後台遇到，她叫住我們，我們抱在一起超興奮。」他們近期也擔任任賢齊嘉賓，笑說是「超級偶像」，「小齊哥是超級偶像，上次我們在後台一直唱，上台都燒聲了。」

▲▼茄子蛋、桑梅絹都入圍本屆金曲獎。（圖／記者黃克翔攝）