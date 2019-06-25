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陳建州「數10雙名牌鞋」收納超隨便！堆成山自豪：聰明吧　范范一看抓狂

記者李湘文／綜合報導

藝人陳建州（黑人）是籃球員出身，平時喜歡運動，也蒐集不少品牌運動鞋，全都堆放在家裡，讓身為收納狂的范瑋琪（范范）受不了。陳建州24日便拍下家裡堆成山的運動鞋，透露已經被老婆警告「再不收會都消失」，於是想了個辦法收納起來，得意分享：「聰明吧？！」

▲陳建州收納名牌鞋超隨便。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲陳建州收納名牌鞋超隨便。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲陳建州擁有大量名牌運動鞋。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

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陳建州曝光家裡某個角落的照片，只見10幾個鞋盒高高疊起，各種品牌的運動鞋也一隻一隻往上堆疊，靠牆堆成一座小山，幾乎都快擋到貼在牆上的飛飛翔翔照片。黑人自爆，原本這些鞋子是放在門口，卻因為害大家沒地方走路，被范范警告「如果再不收，會讓它們都消失」，他才想出這個方法，把鞋子往上疊起來，這樣就有空間可以走路：「聰明吧？！」

▲陳建州收納名牌鞋超隨便。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲陳建州收納鞋子的方式讓范瑋琪抓狂。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

不過，這座鞋子山看起來岌岌可危，跟范范同樣身為人妻的方志友也忍不住留言：「這樣要拿下面（鞋子）的時候，不是要跟玩疊疊樂一樣緊張（嗎）！」范瑋琪果然也無法接受，面對這種隨便的收納方式，嚴正提出警告：「限您3日內讓通道清空，否則下禮拜我本人幫您處理掉，謝謝。」言談中流露出人妻的崩潰，讓不少粉絲發笑。

▲陳建州收納名牌鞋超隨便。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

▲陳建州鞋量驚人。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）

事實上，范瑋琪多年前也曾經公開過陳建州的鞋櫃，只見一整面牆都被櫃子塞滿，櫃內更是幾乎被鞋子塞到沒空隙，可見收藏多驚人。她無奈爆料，老公每天都要花超多時間挑鞋，讓她等到崩潰：「每天出門，我丈夫陳蜈蚣都會花最多時間死瞪著這面牆好久好久，瞪完這面牆後，再轉身到旁邊另一面牆，打開櫃子，再瞪更久更久。」雖然讓她氣到翻白眼，卻也令眾多男性網友羨慕「這是夢想畫面」。

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