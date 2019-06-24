白家綺「產後2個月」美腿曲線超逼人！　裙擺滑開…網嘆：根本不像剛生完

記者李湘文／綜合報導

藝人白家綺在4月生下兒子「小肚臍」，目前一邊帶小孩、一邊慢慢試圖恢復身材，23日回民視探班時便喊著「還有8公斤的肉要減」。不過，她被方馨曝光近照，一雙美腿從衣襬底下探出，依然是又瘦又修長，令網友驚呼「根本不像剛生完」。

▲白家綺生完寶寶至今，才將近2個月，但恢復得不錯。（圖／翻攝自臉書／白家綺）

方馨24日PO出探視白家綺的照片，抱著還不滿2個月的小肚臍，開心大呼：「好久沒有抱到這麼小的娃兒了～這真是最美麗、最幸福的風景！恭喜家綺&東諺！」她也在一旁拍下白家綺哄寶寶的模樣，只見媽媽抱娃坐在沙發上，洋裝裙襬滑開，露出一雙修長筆直的美腿，幾乎看不出產後發胖的痕跡，令看到照片的網友忍不住驚訝讚「那個腿」、「身材依舊美麗」。

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▲方馨探望白家綺和小肚臍。（圖／翻攝自臉書／方馨的粉絲部）

▲白家綺產後2個月美腿超逼人。（圖／翻攝自臉書／方馨的粉絲部）

事實上，白家綺在懷孕前期增重快速，6個月內胖了10公斤，但體重幾乎都反映在肚子上，四肢一直到生完都沒有明顯水腫。她23日外出到民視探班，便輕盈蹦蹦跳跳，但還是自爆「再給我一點時間，身上還有8公斤的肉要消滅」，透露目前減肥的阻礙就是老公吳東諺，因為一直準備補品，讓她產後調養得超好。

▲白家綺產後被妥善照顧，笑稱老公是減肥阻礙。（圖／翻攝自臉書／白家綺）