匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳

記者洪文／台北報導

金馬影后楊貴媚多了一個「新的身分」，接下「桂田文化藝術基金會」執行長。她一開始很抗拒，在多位前輩鼓勵下才接下重任，找來多年好友陳美鳳擔任大使，一同關懷資深藝人。兩人24日難得同台出席記者會，台北市長柯文哲、導演蔡明亮、石雋、巴戈、李亞萍、吳靜嫻、梅芳阿姨、劉福助等人都來站台，盛況空前。

▲「桂田文化藝術基金會」記者會。（圖／齊石提供，以下同）



桂田文化藝術基金會的成立，是來自一位匿名企業家對自己孩提時代演藝的熱愛與影響，期望台灣的演藝文化及傳統藝術不能就此沒落，因此力邀國際影后楊貴媚，擔任基金會執行長，希望可以串聯「過去的薪火」，開啟「未來希望」。楊貴媚笑說：「其實我一開始是抗拒的，經過很多先進朋友們的鼓勵，他們以很簡單的言語對我說：『如果你不做，需要的人就沒得到幫助，所以既然妳有這個機會不如承接下來，讓需要被照顧的人被照顧到，現在這些人需要妳，就要接呀！』雖然冒著冷汗，但還是決定接下了。」

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藝人陳美鳳接下基金會的愛心大使一職，與楊貴媚同台投身公益。陳美鳳表示：「今天貴媚跟我說她胃痛，因為太緊張了，基金會找她來當執行長真的很識貨，她自我要求真的很高，希望把得到的善款做最有效的善用。約莫4月時我得知貴媚和友人成立了基金會並且擔任了執行長重要職務，在一次通話中貴媚邀請我來一起關懷台灣的資深藝人，我當下心想，這非常重要，因為他們都為這塊土地奮鬥過，我們都應該多愛這塊土地上的人。」

楊貴媚透露，在執行基金會的業務過程一開始沒有很順，因為沒有任何經驗，讓她有點畏懼，心情也很複雜，但她從每件案子中了解到很多人是需要這份幫助的，所以毅然決然繼續下去，而且想做的更多，但首次接下執行長職務的楊貴媚也坦承：「其實我就是一個『工頭』負責把人家辛苦賺的錢，用在對的地方，現在在這個領域我還是幼稚園階段，才接半年而已，我一定會也一定要好好的想，未來要將基金會帶往何處？」

桂田文化藝術基金會本次也請國際大導演蔡明亮親自拍攝示範作品，引領創作者投入，並舉辦藝術文化新銳創作微短片徵案，共徵求4部創新影像風格的微短片，作品主題不限但必須至少有一位資深藝人參與演出，入選作品每一部可獲40萬製作費用，其目的就是希望能提供更寬廣的文化藝術之創作空間，及協助藝術創作者離夢想更進一步。

導演蔡明亮表示，在現場感受到滿滿的愛，看到來到現場的資深藝人也非常激動，「因為我從小看他們長大，我曾和石雋大哥到威尼斯，我就是拍他的臉，是非常有力量的一張臉，非常感謝貴媚邀請我來拍攝徵案的領頭短片。」執行長楊貴媚說：「蔡明亮導演是一位非常有藝術氣息的導演，他的作品不但融入了生活，也非常深入人心，這次我們也有幸邀請到這位國際導演為基金會的微短片徵案拍攝製作一部示範片，我本身非常期待，也期許有更多創作者來投入、發揮。」

桂田文化藝術基金會以保留資深演藝人員的傳統、推動演藝文化傳承為基礎，也將提供更廣的文化藝術、創作空間，培育「文創新兵」；提供資深演藝老將演藝平台，再造其價值。桂田文化藝術基金會也期盼在本次微短片中邀集各方優秀才子，於文化藝術領域再造新作，望有機會將台灣在地文化藝術推廣世界各地，為台灣文化藝術一起打拼耕耘，為演藝藝術開啟新的一頁。