王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑

記者洪文／綜合報導

大陸動作喜劇電影《素人特工》舉辦上海記者會，《惡靈古堡》女星蜜拉喬娃維琪率王大陸、張榕容、許魏洲、劉美彤同台亮相。「特工小隊」剛一見面就互開玩笑，互相爆料，團隊氣氛十分歡樂。「特工導師」蜜拉也為4人頒發了特工證書，王大陸獲得了「跑酷網紅」的證書，讚王大陸的表現力十足。

▲王大陸、張榕容、蜜拉喬娃薇琪《素人特工》上海記者會 。（圖／當樂娛樂、澤東提供）



談到為何選擇王大陸出演男一號時，導演調侃地說：「這個角色是一個素人英雄，需要一個長得不帥、智商也不高的普通人，大陸是最適合的一個演員。」面對導演對自己的「肯定」，王大陸幽默回應：「請大家記住我的這些優點。」 隨後王大陸也表示自己是做好了「跳樓」的準備才來的。一場在8層樓高拍攝的跑酷戲，讓他印象深刻。

請繼續往下閱讀...

▲《素人特工》上海記者會。（圖／當樂娛樂提供）



張榕容在《素人特工》首次嘗試動作喜劇類型電影，扮演一個好像搞砸了一切但同時又特別認真能幹的「廢柴刑警」，這樣充滿矛盾的角色著實讓觀眾對張榕容的突破演繹充滿期待。被問到為什麼最近的新作品跟以往作品類型好像完全不同時，她表示：「其實我是很開朗的性格，因為之前的作品都比較文藝就給了大家一個很文靜的感覺，希望新的作品能讓大家看到我的另一方面」，另一方面，「作為演員，所有不同的類型和題材，我其實都非常願意去嘗試和挑戰。」

▲《素人特工》劇組出席上海電影節閉幕紅毯。（圖／澤東提供）



除了《素人特工》記者會之外，同一天剛好是第22屆上海國際電影節昨日正式閉幕紅毯及頒獎典禮，張榕容在一天內擔起多重身份，一人「分飾」多角，下午先是參加記者會，傍晚帶著兩部作品《合法伴侶》和《素人特工》走了兩次紅毯，從性感短裙變成了深藍色優雅長裙。不僅有亮片、流蘇等時尚元素，頸間的蛇形項鍊更是奪人眼球，更受邀作為電影節頒獎嘉賓。當天為了配合工作每次都是不同造型，而且居然每個造型都完全在線，數小時內如此高密度、高質量的亮相想不被人注意都難。

▲張榕容擔任上海電影節頒獎嘉賓。（圖／澤東提供）