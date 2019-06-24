《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

記者吳孟庭／綜合報導

南韓選秀節目《Produce X 101》日前進行第二輪淘汰，最後只留下30名練習生，許多認知度高的參賽者慘落榜，網路一片哀嚎之際，被抓包節目組竟然造假，有一幕稱讚練習生李垠尚（音譯，이은상）的畫面被發現刻意美化，有力捧他的嫌疑，引起粉絲不滿狂酸，「他是內定嗎？」

▲《101》老師力讚16歲練習生被抓包造假！（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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在新一集播出的「主題評價」賽中，舞蹈老師權宰勝對於表演歌曲《U Got It》小組的成員說，「選C位又不是什麼選舉，怎麼這麼愛投票？難道沒有人想要證明自己嗎？」這時李垠尚自願舉手，最後搭配其他四名練習生在他身旁完成表演，讓老師大讚「很帥，做得很棒」。

本來節目的畫面應該是呈現練習生幕後的真實面貌，但這一幕卻被眼尖的粉絲抓包造假！當李垠尚被稱讚的時候，他右邊站著的練習生是目前人氣最高的金宇碩（김우석），不過畫面帶到老師稱讚他的時候，金宇碩竟然安靜坐在台下。

▲老師稱讚李垠尚時，後方都出現金宇碩。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

另外老師希望大家可以自願報名站C位時，背後的練習生是金髮的日高真尋以及Woollim娛樂的黃允聖，接著李垠尚跳舞完，老師稱讚他的時候，這兩人中間多了一位韓勝宇（한승우）。而這位韓勝宇下一秒竟可以「瞬間移動」，站在李垠尚的左後方。這一切的不合理被網友抓包，質疑節目透過剪接製造假象。

▲韓勝宇也同時出現在老師與李垠尚後面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

網友留言，「看來李垠尚是俊英（節目製作人）的pick啊！很用力推他一把呢～」批評節目似乎有內定，但也有粉絲希望大家不要針對練習生，「這不關李垠尚的事吧」、「希望不要有人因此責怪李垠尚」。