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名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

記者李欣容／綜合報導

凱渥名模邱馨慧本月5日在新加坡完婚，昨在台北舉辦歸寧宴，兩場活動在一個月內完成，讓邱馨慧累壞，聊起和老公相識過程，她竟直虧老公像打不死的蟑螂，根本是超級業務員，追她就像是在追訂單一樣，但也因為這樣，她被老公真心打動，簽下這筆人生的訂單。

▲▼ 邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

邱馨慧在婚禮前忙著挑選花材，還在房間綁花到凌晨3點，只睡2小時就起床梳妝，就連台北歸寧，邱馨慧一樣忙到清晨4點。提到為何會選在6月舉辦婚禮，邱馨慧說自己其實沒有想當「六月新娘」這麼浪漫的想法，而是因為6月是她詢問大家最不忙的時候，才能把好友都聚集在一起，相當貼心。

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▲▼ 邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧貼心選在親友最有空的六月舉辦婚禮。（圖／凱渥提供）

提到和老公相戀前，邱馨慧曾遇過一位算命老師告訴她，近期若是要參加好朋友婚禮，記得跟新娘借當天用的香水來噴，這樣正緣就會到來，沒想到婚禮沒過多久老公就出現了，讓她直呼好神奇。

▲▼ 邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧虧老公像超級業務員。（圖／凱渥提供）

相處至今，邱馨慧給老公的評價是「超級業務員」，因為老公在追求她的過程中，不斷虛寒溫暖，照三餐問候，讓她直虧根本是在「追訂單」。

邱馨慧預計到希臘度蜜月，婚後生活不會有太大改變，仍會以台北為主，只是之後和老公見面次數會比現在增加一點，至於生孩子則老話一句：「順其自然就好。」

▲▼ 邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧好友到場祝賀 。（圖／凱渥提供）

▲▼ 邱馨慧在新加坡、台北辦婚宴 。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧想去希臘度蜜月。（圖／凱渥提供）

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