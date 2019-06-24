楊小黎3年前買好婚紗「不知會不會嫁人」　竟「預言成功」：亂買是對的！

記者李欣容／台北報導

楊小黎在電視劇《天之蕉子》飾演千金二小姐，最近正在拍攝出嫁戲，雖不是第一次為戲穿婚紗，但楊小黎透露，這次的婚紗是3年前她從英國買回來的，當時都沒想過會不會嫁人，沒想到拍戲先派上用場，但最近天氣不好，穿著婚紗又哭又跑，沒多久就變「灰紗」了。

▲楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

楊小黎此次演出是從影以來最大挑戰，從一開始的嬌滴滴千金，到後期角色心境上的轉換，讓她演完都覺得人性複雜，好像又長大了些。

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▲楊小黎在劇中對楊子儀有感情。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

特別的是，這次在劇中結婚時穿的婚紗，是她3年前在英國旅遊時砸萬元買下，「那時候看到櫥窗裡的手工婚紗就買下來了，覺得有一天會用到，也不知道會不會嫁人，就先把新娘服買好哈哈，合台幣大概2萬元，楊媽媽還說買這幹麻，根本用不到，結果發現跟角色非常符合就派上用場了！」她還開心說，當初亂買是對的。

▲楊小黎哭戲多，下了戲必須歡樂。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

除此之外，角色配戴的飾品也都是她自己準備，「他們也有去借，但我覺得跟我自己的角色符合的話，這個（婚紗）比較像，他們本來準備的尾巴大概有2公尺。」這也是她第一次拍這麼完整的出嫁戲，還有丟扇子、潑水和放鞭炮，淚流滿地，笑說每天下了戲回宿舍都看周迅的《如懿傳》做功課。

▲楊小黎出嫁眼淚灑滿地。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）