ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊小黎3年前買好婚紗「不知會不會嫁人」　竟「預言成功」：亂買是對的！

記者李欣容／台北報導

楊小黎在電視劇《天之蕉子》飾演千金二小姐，最近正在拍攝出嫁戲，雖不是第一次為戲穿婚紗，但楊小黎透露，這次的婚紗是3年前她從英國買回來的，當時都沒想過會不會嫁人，沒想到拍戲先派上用場，但最近天氣不好，穿著婚紗又哭又跑，沒多久就變「灰紗」了。

▲▼ 楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

楊小黎此次演出是從影以來最大挑戰，從一開始的嬌滴滴千金，到後期角色心境上的轉換，讓她演完都覺得人性複雜，好像又長大了些。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎在劇中對楊子儀有感情。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

特別的是，這次在劇中結婚時穿的婚紗，是她3年前在英國旅遊時砸萬元買下，「那時候看到櫥窗裡的手工婚紗就買下來了，覺得有一天會用到，也不知道會不會嫁人，就先把新娘服買好哈哈，合台幣大概2萬元，楊媽媽還說買這幹麻，根本用不到，結果發現跟角色非常符合就派上用場了！」她還開心說，當初亂買是對的。

▲▼ 楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎哭戲多，下了戲必須歡樂。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

除此之外，角色配戴的飾品也都是她自己準備，「他們也有去借，但我覺得跟我自己的角色符合的話，這個（婚紗）比較像，他們本來準備的尾巴大概有2公尺。」這也是她第一次拍這麼完整的出嫁戲，還有丟扇子、潑水和放鞭炮，淚流滿地，笑說每天下了戲回宿舍都看周迅的《如懿傳》做功課。

▲▼ 楊小黎拍結婚戲，婚紗是自己花2萬元買的 。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

▲楊小黎出嫁眼淚灑滿地。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊小黎, 天之蕉子, 楊子儀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366