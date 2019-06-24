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百人公園冒雨排隊…一看竟是「偶像劇男星」親做甜點送粉絲！

記者李欣容／台北報導

梅賢治昨（22日）手作百份巧克力布朗尼，和粉絲相約在大安森林公園聚會，但天空不作美下起大雨，本來擔心沒人到，但現場湧入百位粉絲，甚至還有從南部北上的，讓他好感動，日前參與的兩部電視劇都已播畢，梅賢治也開始準備尋覓新東家，希望有更好作品帶給大家。

▲▼梅賢治做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

▲▼梅賢治做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

▲梅賢治在朋友的餐廳「一號島廚房」做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

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梅賢治今年參與《你有唸大學嗎？》、《圈套》演出，跟2017年相比算是豐收年，為了感謝粉絲支持，他特別手作巧克力布朗尼送給大家，本來預計只有60位參與，但沒想到有超過百位粉絲都來支持，讓他超級感動。

▲▼梅賢治做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

▲梅賢治和粉絲相約公園野餐，卻下起大雨，粉絲仍熱情支持。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

即便在開放空間，還是可以聞到香濃巧克力味，梅賢治幽默喊：「絕對是照著食譜做的，完全沒有減油減糖！」他跟朋友借餐廳廚房準備，好友義氣相挺不收費，「我很堅持一定要給，他說沒關係，如果真的要給，就把錢捐出去，指定我捐到徐園長護生園，專門救貓貓狗狗的機構。」

▲▼梅賢治做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

▲梅賢治和他的粉絲後援會。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

現在是個體戶的他，自己處理演藝工作細節雖也得心應手，但光憑一人努力，機會還是不夠，下半年他也開始準備尋覓新東家，「我很感謝以前合作過的朋友，都會跟我講哪邊有機會，但還是得再拓寬一些，才能讓大家有機會看到我。」相信他的用心，一定會有很好的收穫。

▲▼梅賢治做布朗尼送粉絲 。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

▲梅賢治下半年準備尋覓新東家，籌備新作品。（圖／梅賢治粉絲後援會提供）

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