湯姆漢克配音「胡迪」爆累原因曝光！眾人前教演戲　小蜘蛛求饒

記者吳孟庭／綜合報導

最新上映的電影《玩具總動員4》主角「胡迪」，依舊由影帝湯姆漢克（Tom Hanks）配音，他日前在英國節目《葛漢諾頓秀（The Graham Norton Show）》透露幕後故事，話鋒一轉突然對身旁的「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）現場上起演技課，「再來一次、再說一次」，讓小湯姆最後不禁求饒「拜託～湯姆漢克」。

▲湯姆漢克配音「胡迪」爆累，公開幕後故事。（圖／BBC Lifestyle提供）

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湯姆漢克為了宣傳《玩具總動員4》作客最新一集的《葛漢諾頓秀》，同一集來賓還有來宣傳《蜘蛛人：離家日》的湯姆霍蘭德與傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）。

得過奧斯卡最佳男主角的湯姆漢克，被問及如何用聲音演戲？他回答：「真的是從來沒有在錄音剛開始的時候就想要趕快結束，因為胡迪就是一個總是緊張兮兮的角色。」接著他模仿胡迪激昂的語氣，「不！不！不！不！小心！小心！」講完自己都面紅耳赤。

▲湯姆霍蘭德與傑克葛倫霍上節目宣傳《蜘蛛人：離家日》。（圖／BBC Lifestyle提供）

湯姆漢克接著說，「然後你（配音的時候）又不能動，因為麥克風固定在這...」他演出面露猙獰，重現在錄音室裡面配音的模樣，並加碼演出胡迪要爬上爬下時發出的各種聲響，栩栩如生逗得現場觀眾哈哈大笑。

談到練習用聲音演戲，湯姆漢克打個比方，「一句開頭可能是『你想要喝杯咖啡嗎？』，你要接著說這句台詞回應：『咖啡？你認為我要咖啡嗎？孩子，你覺得我需要咖啡嗎！？』」他突然轉頭邀請湯姆霍蘭德一起示範，「你得用任何可以想到的方式去說這句台詞」，小湯姆第一句就忘詞，登場愣在那邊。

▲湯姆漢克眾人前教演戲，小蜘蛛唸到求饒。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

兩人繼續進行台詞演練，小湯姆唸了兩次，影帝繼續引導，「可以再多給點些什麼嗎？因為這是個很大、很重要的場面，金剛就在前面他等下要摧毀這個大樓...」小湯姆繼續重複，但湯姆漢克沒有要放過他，一直說「好的再來一次、再說一次」，最後讓小湯姆求饒「拜託，湯姆漢克，給我一些咖啡吧！」

最後湯姆漢克對小蜘蛛讚譽有加，隔壁坐著的傑克葛倫霍突然驚覺問小湯姆：「你怎麼說話有美國口音？」他回答，「上次我拍廣告，以湯姆霍蘭德我本人的身分去拍，開口用美國腔說『嗨大家好』，結果被說『欸你是英國人』。」顯見拍攝好萊塢大片後連他口音都不知不覺被改變了。

本集精彩內容台灣6月26日（三）晚間9點20分於BBC Lifestyle頻道全台首播，與英國間隔不到一星期。6月29日（六）晚間9點30分重播。

▼湯姆漢克教小蜘蛛演戲。（影片來源：YouTube The Graham Norton Show）