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白家綺「女神氣場」送油飯　爆老公「減肥阻礙」：還有8公斤要剷

記者林彥君／台北報導

白家綺暫時離開《台灣那麼旺》，在4月27日陣痛6個小時後生下兒子「小肚臍」，復原良好的她日前親自送胖姨媽廚房油飯到《台灣那麼旺》給胡瓜和王瞳，一起與大家分享喜悅。白家綺產後依舊是「女神氣場」，看到胡瓜就送上旋轉花式擁抱，興奮地說，「現在變輕盈可以跳來跳去了！」

▲▼白家綺。（圖／民視提供）

▲白家綺送油飯。（圖／民視提供）

胡瓜期待她早日回來工作崗位，白家綺說：「再給我一點時間，身上還有8公斤的肉要消滅，也希望多陪伴小孩。」胡瓜看著「小肚臍」照片說好漂亮像媽媽，王瞳也說有些角度像爸爸，白家綺笑說：「我跟吳東諺有夫妻臉。」

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▲▼白家綺。（圖／民視提供）

▲白家綺、胡瓜和王瞳。（圖／民視提供）

白家綺說吳東諺是「神隊友」，照顧小孩時她值大夜班，吳東諺是早班，一般媽媽都會在帶小孩時候變瘦，吳東諺是「減肥阻礙」補品不斷，讓她沒有太累太辛苦。白家綺說從月子中心開始，會客就像見面會，收到的禮物應該像山一樣高，她將會把一些衣物分享公益給有需要的孩子。

▲▼白家綺。（圖／民視提供）

▲白家綺產後復原良好。（圖／民視提供）

為了感謝大家的照顧，白家綺說這次準備500份油飯，份數之多被朋友虧說她是要「謝票」嗎？白家綺說，是要謝謝大家疼愛兒子，我現在幸福到要滿出來了。白家綺還透露吳忠諺希望「小肚臍」長大可以當籃球員陪他一起運動，白家綺希望兒子平安健康長大就好。
 

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