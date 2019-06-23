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《新說唱2》爆黑暗內幕！麻吉弟弟被淘汰…抖出「造假劇本」

記者許皓婷／綜合報導

麻吉弟弟（周立銘）近期參加《中國新說唱》第二季，但他卻在海選環節就被淘汰，他似乎無法接受，更當場詢問導師鄧紫棋原因，意外被其他台下的選手砲轟，他事後則在Facebook上揭露節目內幕，讓網友看了都氣炸。

▲麻吉弟弟爆新說唱內幕。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

▲麻吉弟弟參加《新說唱2》被淘汰。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

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麻吉弟弟參加《新說唱2》表演他在2005年的歌曲《劈哩啪啦》，表現似乎有些緊張，而當導師鄧紫棋聽完演出後露出尷尬笑容，最終選擇將他淘汰，他則似乎無法接受，直接向鄧紫棋詢問，「紫棋姐，我現在想要聽你的原因，我覺得至少你要給我一個回答。」卻被在場其他Rapper砲轟「沒有進步」、「根本浪費時間」。

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼鄧紫棋淘汰麻吉弟弟，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲麻吉弟弟要求鄧紫棋給一個淘汰自己的原因。（圖／翻攝自微博）

而麻吉弟弟21日也在Facebook發文，揭開節目內幕：「新縮倀（新說唱）叫我唱劈哩啪啦，我本來要唱全新的，也是他們叫我回去找導師。項鍊給一個真的需要的人也好。」網友看了紛紛替他抱不平，「沒關係！真正厲害的人不需要綜藝節目來肯定」、「支持你的好音樂，加油」、「消費麻吉弟弟」、「無言！辛苦麻吉弟弟了」。

▲麻吉弟弟爆新說唱內幕。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

▲麻吉弟弟爆《新說唱2》內幕。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

▲麻吉弟弟爆新說唱內幕。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／周立銘）

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