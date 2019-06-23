林俊傑開撩約出門！　「誰跟我一起？」粉絲暴動搶＋1

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑（JJ）「聖所2.0」世界巡迴演唱會第11站昨晚在長沙賀龍體育中心體育場舉行，但演出前不時的大雨，還讓網友猛虧是不是昨晚嘉賓找了蕭敬騰的關係；昨JJ啟用全新科幻戰士頭盔，以氣勢十足的《曹操》開場，且隨著開場組曲及一波波尖叫聲浪，讓大雨逐漸停歇。

▲▼ 林俊傑啟用全新的戰士頭盔。（圖／JFJ Productions提供）

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來到以香辣湘菜聞名世界的湖南，熱愛美食的JJ在一開場就說：「“每次來到長沙，一有機會就會跑去坡子街品嘗湖南小吃，印象最深刻的就是糖油粑粑。」JJ一口逗趣的長沙話口音立刻逗樂全場觀眾，隨後他又現場撩粉，「好想再出去走走，誰跟我一起？」更是讓粉絲全都瘋狂尖叫。

▲▼ 林俊傑感性分享創作的心路歷程。（圖／JFJ Productions提供）

JJ聽到台下歌迷幾乎都會唱自己的歌，笑虧：「你們都是聽我的歌長大的。」他也分享自己出道以來的創作心路歷程，從一開始在乎大家會不會在KTV點播，到一度迷惘而被市場牽著走，再到現在回歸初心，隨後他以鋼琴自彈自唱環節，帶來剛出道時的作品《翅膀》，唱到《修煉愛情》時，JJ看到全場飄揚的「歲月長，聽你唱」應援手幅，讓他感動到哽咽：「覺得做音樂真的太值得了！」

▲林俊傑曬出與長沙歌友會精心準備以「湘繡」刺繡的「聖所」合影。（圖／JFJ Productions提供）