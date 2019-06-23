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S.H.E睽違7年再聚金曲！　唱《十七》自備3大吉祥物...藏滿滿洋蔥

記者林彥君／台北報導

「亞洲女子天團」S.H.E將於29日的第30屆金曲獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，距離上次一起登金曲大舞台演出已是7年前，3人難掩興奮表示：「能夠再次一起踏上金曲獎舞台，又是這麼重要的30週年盛會，真的是又興奮又開心，期待能帶給大家精彩的演出。」

▲▼Ella生日粉絲見面會（第二場）-S.H.E Hebe（田馥甄）Ella（陳嘉樺）Selina（任家萱）。（圖／記者黃克翔攝）

▲Hebe、Ella和Selina。（圖／記者黃克翔攝）

對於挑選《十七》當作這次的表演歌曲，其實背後有相當深刻的含義，S.H.E解釋：「這首歌對我們來說意義真的非常重大，我們一路出道17年橫跨了金曲30一半以上的時光，想要把我們的青春，跟所有共同在聽華語音樂的人的青春，一起在第30屆金曲獎唱出來。」

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今年這支單曲同時角逐「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」，S.H.E對於「雙入圍」特別開心：「能與所有優秀的音樂人一同參與這次盛會，覺得非常榮幸。」

▲▼Hebe。（圖／台視提供）

▲Hebe。（圖／台視提供）

▲▼Hebe。（圖／台視提供）被問到當天會不會帶幸運物，S.H.E幽默回應：「我們就是彼此最重要的幸運物，也希望我們3大顆吉祥物『真真』Hebe，『善善』Ella，跟『美美』Selina，可以為金曲30帶來滿滿的幸運，期待我們的演出可以為整個典禮增添一些些色彩，更希望大家可以在這次典禮上得到很多的力量跟快樂，能繼續往下個30年前進！」

▲▼Ella。（圖／台視提供）

▲Ella。（圖／台視提供）

為了讓大家耳目一新，這次特別邀請金牌製作人陳建騏與馬毓芬重新編曲、配唱錄製，S.H.E透露：「建騏老師特別將《十七》這首歌進行全新的編排，並加入經典的元素，一定會帶給大家又熟悉又新鮮的演出。」

S.H.E也透露在準備表演的過程中滿滿的「洋蔥」，因為3人特別進錄音室錄製歌曲合聲，配唱製作人馬毓芬被完美純真的合音所感動，S.H.E感性的分享：「我們一起進到小小的錄音室中，彷彿回到以往錄製專輯時的感覺，有聒噪、有笑、有淚。」

▲▼Selina。（圖／台視提供）

▲Selina。（圖／台視提供）
 

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