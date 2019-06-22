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「女兒卸貨」倒數2個月　劉伊心專業按摩拚自然產

記者許逸群／台北報導

女星劉伊心和老公林志隆開心宣布懷上女娃後，除了拚事業，之前也和老公到國外旅遊，把握兩人最後時光。劉伊心笑說：「每張照片都可以明顯看出孕肚，然後老公拍照時，手永遠都在護我的肚子，看得出來他有多保護他的前世情人。」

▲▼劉伊心。（圖／人之初產後護理之家提供）

▲劉伊心生產倒數2個月。（圖／人之初產後護理之家提供）

劉伊心預產期在8月底，目前已是懷孕後期，做什麼事都要特別小心謹慎。她透露，雙腿偶爾會水腫、抽筋，雖然老公都會幫她按摩，但以前因為運動傷害，容易肌肉痠痛，且髖關節還是有點歪，所以物理治療的瑜珈課就選在她最信賴的人之初月子中心，鍛鍊髖關節，力拚自然生。

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▲▼劉伊心。（圖／人之初產後護理之家提供）

▲劉伊心體驗專業的油壓按摩。（圖／人之初產後護理之家提供）

劉伊心也說，現在肚子大起來後，下半身若力量不夠，腰也常常有壓力，好在月子中心有專業的油壓按摩，按摩師對穴位跟經絡都很了解。她表示，天然的精油對寶寶無害，還能順便消除妊娠紋，「所以每次都大力請芳療師多擦一點在肚子上，平滑的肚子到就像飽滿的一顆球一樣。」

講到老公的表現，劉伊心也大力稱讚林志隆真的是100分，對她無微不至。像是她半夜想吃牛肉麵，老公二話不說立馬衝出去買，笑說：「畢竟孕婦最重要就是要有放鬆的情緒，孕婦開心、老公就開心，就有好日子過！」

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