陳喬恩收到「超美油畫」沒署名　PO出一問…原來是「陳妍希親手畫的！」

記者傅家妤／綜合報導

演員陳喬恩出道多年，在演藝圈擁有好人緣，私底下與不少女神都是好閨蜜，近日她在微博上曬出數張油畫，並透露該批畫作都是自己近來收到的禮物，而且其中幾副底下是沒有署名的，於是她特地發文尋找作者，沒想到最後才發現對方原來就是自己的閨蜜「陳妍希」。

▲陳喬恩與陳妍希感情非常好。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

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陳喬恩日前在微博上曬了多張畫作，其中大部分都是她的個人畫像，對此她忍不住笑言：「朋友來家裡玩，到處都是我的畫像，整個好像我是自戀狂一樣…。」但也有例外的，從她曬出的畫面看來，其中有兩幅畫分別是小貓被黃花包圍，而另一張則是滿滿向日葵的風景畫，非常漂亮。不過這兩幅畫卻沒有署名。

▲陳喬恩收到許多自己的畫像。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

為了尋找作者，陳喬恩特別在發文中詢問，「今天又收到了向日葵和貓貓畫，我也是驚呆了，沒有卡片沒有留名，這誰寄的啊？」隨後該畫作主人隨即跳出認領：「哈哈哈哈，圖四是我本人。」原來那是好友陳妍希要送給她的生日禮物，隨後陳喬恩也忍不住笑言：「神神秘秘少根筋，名字都忘記留，也是我妍希了。」後來陳妍希也特別解釋自己其實有簽名，「雖然小小的。」兩人一來一往各種凸槌，讓眾人笑翻。





▲陳妍希所送的油畫。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩PO文。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）