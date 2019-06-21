相隔三年再開唱　韋禮安變身DJ！EDM版《女孩》嗨爆

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安擔任「Voice Up Concert讚聲演唱會」最終壓軸，今明兩天於台北Legacy舉行，將近三年未開專場演出的他坦言，知道要連開兩場演出時，還是會有點緊張，但他給自己最嚴厲的挑戰，就是親自擔任演唱會導演，從演出曲目的編曲、節目流程、練團等，都是全程親自參與。

▲▼韋禮安今明兩天舉辦演唱會。（圖／耀聲音樂提供）

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韋禮安開場變身為DJ，帶來改編成EDM曲風的《女孩》，現場彷彿置身在大型的夜店派對，韋禮安也熱情回應大家：「嗨！好久不見！我回來了！距離上次在台北以專場和大家見面是三年前，天啊真的好久喔，謝謝大家依然陪伴我身邊，支持著我。」也透露整個團隊都是用像在辦小巨蛋的模式來策畫製作讚聲演唱會。

韋禮安進入30歲，給了自己最大的挑戰就是自組音樂品牌，「自組音樂工作室，希望的就是自己能更當自己的主人，能更自由自在地創作出自己也喜歡的音樂作品，不只我要愛，也要讓聽的人感受到我音樂中滿滿的熱忱與真誠。」韋禮安也不忘說：「這兩場演出，可是我自組公司後第一個公開的個人演唱會喔，我非常期待想讓你們看到我這兩三年來的變化，不只表演方式特別，更有新歌曲的搶先聽。」

▲▼韋禮安開場大玩EDM。（圖／耀聲音樂提供）

粉絲們也擔心，同時身兼老闆及歌手身分會不會延宕新作品問世的時間，韋禮安也要大家放心，雖然當老闆是之前沒想過的事，但現在除了演唱會規畫外還有新作品在準備，更要學習一些公司營運的部分，不論身兼多少身分、蠟燭多頭燒，不變的依舊是一直以來喜歡音樂的初心，也非常感謝歌迷朋友們一路以來的支持。