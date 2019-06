死侍作畫居然有寓意！泰勒絲《You Need To Calm Down》7彩蛋解密

文/Daniel C.

繼去年魔力紅(Maroon 5)〈Girls Like You〉集結演藝圈各行業代表女星,創下2018年YouTube最高MV點閱後,流行天后泰勒絲(Taylor Swift)也發揮巨大影響力,找來21位線上LGBTQ+族群知名歌手、演員、主持人或網紅等人(完整名單請往下滑),一起為新曲〈You Need To Calm Down〉的MV打造最繽紛的彩虹烏托邦樂園,也呼應6月的同志驕傲月,14小時內已經吸引超過1400萬人觀看!

A drag queen dressed as Lady Gaga is featured in Taylor Swift’s star-studded #YouNeedToCalmDown video where the “pop queen” crown is destroyed to the sound of Taylor singing “we all wear crowns” in the background. pic.twitter.com/mYiYCBis4z — Lady Gaga Now (@LadyGagaNowNet) June 17, 2019

除了堅強又豪華的陣容外,最大的兩個亮點絕對是天后一字排開和凱蒂佩芮(Katy Perry)現身上演大和解戲碼了。MV中,只見變裝皇后們一個個打扮成樂壇流行天后最具代表性的造型,從左到右包括亞莉安娜(Ariana Grande)、女神卡卡(Lady Gaga)、愛黛兒(Adele)、卡蒂B(Cardi B)、泰勒絲、碧昂絲(Beyonce)、凱蒂佩芮和妮姬米娜(Nicki Minaj)等人,雖然沒有請到真正的天后們共襄盛舉,但泰勒絲只想傳達一個重要的概念:「We All Get Crowns.」(我們每一個人都是女王。)不要再比較誰比較好了。

A happy meal pic.twitter.com/hPAbOZEsKF — Taylor Swift (@taylorswift13) June 17, 2019

而最讓人暖心的還是泰勒絲與凱蒂佩芮盡釋前嫌,穿著薯條漢堡裝相擁,手拉手相望的畫面。原本眾人以為老死不相見的兩大天后,當初為了搶奪舞者的事件鬧翻,泰勒絲和凱蒂佩芮還寫歌曲專門嗆對方,目光焦點幾乎都在兩人暗地較勁,粉絲看了也難過。而多年後這些爭執早已淡去,凱蒂佩芮身穿先前在M et Gala曝光過的漢堡裝,搭配泰勒絲的薯條裝,組成最令人開心的速食套餐,上演世紀大和解。

〈You Need To Calm Down〉藏了數不盡的彩蛋?

但兩人穿著速食套餐是突發奇想,還是精心設計過的造型呢?根據美國的行事曆推算,每年7/13為「國定薯條日」(National French Fry Day),13剛好是泰勒絲最愛的數字,而且泰勒絲在〈ME!〉MV開頭講了法語,有沒有可能在那天發行一首與凱蒂佩芮合作的歌曲,想必也是大家關注的焦點。而厲害的網友們當然不會放過任何可以找尋彩蛋的機會,這裏細數幾個比較可信的彩蛋給大家參考,在官方尚未證實前,消息都是有可能變動的。

還記得泰勒絲在上個月登上艾倫秀(The Ellen Show)做訪問嗎?當艾倫問她:「你是否已經藏了彩蛋在我的節目中?」泰勒絲回答:「當然!」沒想到這顆彩蛋就是艾倫本人!艾倫在MV中除了參與演出,讓飾演刺青師的亞當藍伯特(Adam Lambert)在她手腕上刺字外,MV鏡頭最後還拉近讓大家仔細看上面的字寫著「Cruel Summer」,讓粉絲高度懷疑這是專輯當中的一首歌曲;而且艾倫在節目中訪問泰勒絲時,就已經讓人隱隱約約看到她的刺字,所以粉絲推斷這是一顆實實在在的彩蛋。

除了桌上的物品共有13項外,細數桌上的骰子數目,加總起來為67,剛好是〈You Need To Calm Down〉MV釋出日到新專輯《Lover》發行日(8/23)的天數,這個彩蛋真細緻啊!

The Taylor Swift video color palette seems very purposeful, which makes for interesting Easter egg hunting. pic.twitter.com/yHQHOT3scR — Cory Collins (@CoCoCoryCollins) June 17, 2019

泰勒絲在泳池裡穿著桃紅、黃、藍的造型,剛好就是泛性戀族群的代表色,顯示泰勒絲照顧到每個LGBTQ+朋友們。

When you have a song about being calm and the video has a Cher quote in it and she posts it so henceforth you are not able to be calm anymore https://t.co/YGG0LyY4Kw — Taylor Swift (@taylorswift13) June 17, 2019

資深流行天后雪兒(Cher)曾經講過一句名言。在她年輕時,她的媽媽曾對雪兒講過:「趕快定下來,找個有錢的男人嫁了吧!」雪兒則是冷靜回應:「媽媽,我就是一個有錢的男人。」這句話不是指雪兒是位男人,而是象徵性別平等,女孩獨立站出來的概念。而雪兒本人看到這一幕也截圖以示認同,讓泰勒絲無法冷靜啊!

「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)在MV中客串一名畫家,但他畫的建築物可是大有來頭。著名的石牆酒吧(Stonewall Inn)在1969年時曾經有一群同性戀者發起「石牆暴動」,抗議美國政府對性別弱勢族群的迫害,被認定是美國史上同性戀者首次反抗政府主導的迫害性別弱勢群體的實例,今年剛好是「石牆暴動」50週年,泰勒絲日前也到酒吧表演,格外有意義。

.@TaylorSwift13 liked a Tumblr post regarding the meaning behind the target shot scene of the #YouNeedToCalmDown music video.



This had lead fans to believe that @HayleyKiyoko has collaborated with Swift on the 5th track of #Lover. pic.twitter.com/isfjPnJX07 — Pop Crave (@PopCrave) June 17, 2019

海莉清子(Hayley Kiyoko)在MV中飾演一名射箭女孩,但她射中的不是紅心,而是數字「5」。「5」在泰勒絲的專輯曲目中,通常都是一首非常多愁善感的曲子,包括〈Delicate〉、〈All You Had To Do Was Stay〉、〈All Too Well〉、〈Dear John〉等等,而海莉清子這一射,有網友推斷兩人是否會在專輯中的曲目5合作,就待時間揭曉了。

泰勒絲〈You Need To Calm Down〉MV卡司名單

流行天后 泰勒絲(Taylor Swift)、凱蒂佩芮(Katy Perry)

美國知名脫口秀主持人 艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)、《美國偶像》發跡知名男歌手 亞當藍伯特(Adam Lambert)

主演《死侍》知名好萊塢演員 萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)

美國歌手兼模特 席亞拉(Ciara)、《摩登家庭》男星 Jesse Ferguson、《摩登家庭》男星 Justin Mikita

知名創作女歌手 海莉清子(Hayley Kiyoko)

實境秀《RuPaul's Drag Race》變裝表演家 Rupaul

《酷男的異想世界》(Queer Eye)演員群:居家改造王 Bobby Berk、穿搭專家 Tan France、文化專家 Karamo Brown、髮型專家 Jonathan Van Ness、帥哥廚師 Antoni Porowski

美國著名變性演員 Laverne Cox

知名演員兼舞者男模 Dexter Mayfield

美國影集《艷放80》演員 Billy Porter

黑人YouTuber歌手 Todrick Hall

新生代音樂劇演員 Chester Lockhart

美國花式滑冰運動員 Adam Rippon

美國知名網紅 Hannah Hart

變裝皇后(Drag Queens,由左至右):Tatianna、Trinity the Tuck、Delta Work、Trinity K. Bonet、Jade Jolie、Riley Knoxx、Adore Delano、A'keria C. Davenport