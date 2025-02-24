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明道經紀人疲於訟累6年　遭查封2間房「人生陷入谷底」

明道經紀人李詩翔遭纏訟到懷疑人生。（本刊資料照）

▲明道經紀人李詩翔遭纏訟到懷疑人生。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

明道經紀人李詩翔遭「HOII」創辦人林少萍提告，官司纏訟6年，據聞她為此房子被查封2間，人生陷入谷底並且疲於訟累、苦不堪言。

尤其李詩翔認為自己在審理中，均配合偵查程序及北院開庭審理，並無任何逃亡、無正當理由請假等，仍遭開立拘票拘提、限制出境。除此之外，她也強調根本未獲取該案中的公司任何盈餘分配，卻因未依法繳納所得稅而開罰、扣押不動產，「欺壓孤兒寡母」。

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同時，李詩翔強調與林少萍合夥做生意之後，克盡職責、無私提供演藝圈人脈與資源，將全新品牌走入國際殿堂且一炮而紅，卻遭對方與其他股東、律師及其他人抹黑；長期在中國大陸經商的李詩翔為了此案，得要往返台灣並覺被「刻意構陷罪名」更遭亂訴進而懷疑人生。

2020年，李詩翔與林少萍合作爆財務糾紛，並且互控帳目不清。本刊有報導寫道李詩翔當時強調就是因為帳目不清，內部疑有違法行為，才會尋求法律途徑解決，並讓一切透明公開；她也不能理解，對方律師是要代表其他股東「支持帳目不清的行為？」「不弄清帳目比較符合這些股東的利益？」針對對方種種反擊說詞更覺「啼笑皆非」。


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鏡週刊, 李詩翔, 林少萍

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